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大陸 大陸焦點 特派現場

三輪車回收孕婦尿！每公斤54元還送洗衣精　專家揭幕後用途

▲▼回收孕婦尿液。（圖／翻攝自微博）

▲三輪車回收孕婦尿液。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸山東近日爆出「回收孕婦尿液」的事件，價格約為每公斤12元（人民幣，下同，約新台幣54元），甚至有地方以贈送洗衣液等方式回收，引發熱議。相關人員透露，回收孕婦尿液主要用於驗孕試紙，還可以製藥。

據《極目新聞》報導，山東濰坊有社區門口開來三輪車，專門回收孕婦尿液。畫面顯示，一輛三輪車上擺放有多個塑料桶，一名女子戴著口罩將塑料袋中的黃色液體收集起來。

當地一名回收孕婦尿液的工作人員介紹，目前，孕婦尿液的回收價格大約為12元每公斤，具體還要看尿液的質量，他們有專門的檢測儀器，「我們是第一道初加工企業，後續會把收集的孕婦尿提供給專門的廠家，主要用於驗孕試紙，提取尿液中的成分做保胎藥、排卵激素等。」

▲▼回收孕婦尿液。（圖／翻攝自微博）

▲回收孕婦尿液送禮包。（圖／翻攝自微博）

江蘇徐州的孕婦雨虹（化名）半個月前，她從其他準媽媽口中得知這一消息後，開始提供尿液，「工作人員會給一個馬桶和一個小冰箱，還有黑色塑料袋，馬桶後期會送給用戶，冰箱則會回收，另外每個月給200元的報酬。」

雨虹表示，目前，每周都會有工作人員上門回收一次，一月4次，但她因為快到孕晚期，回收人員稱只能提供1個月的孕婦尿液。

對此，有專業婦產科醫生表示，懷孕的孕婦尿液中含有人類絨毛膜性腺激素、孕酮，可用於製藥，開發早孕試紙或者性荷爾蒙類等產品；臨床中，絨促性素注射液常用於不孕症、黃體功能不足等疾病，而孕酮則用來製作安胎保胎的藥物。

「有人收購孕婦尿液每公斤12元」的話題18日登上微博熱搜，網友紛紛表示，「緩緩打出一個問號」、「冷知識：還有蒐集糞便提取益生菌的」、「還有這種回收的啊，我頭一次知道」、「奇奇怪怪的知識又增加了」。

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