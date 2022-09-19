遭柯文哲狠批！「黑熊學院」學員反擊：我們不是義和團

▲黑熊學院民防基礎課程。（圖／記者陳詩璧攝）

記者林緯平／綜合報導

「黑熊學院」因獲前聯電董事長曹興誠捐助6億，推動全民國防而聲名大噪，該學院在18日時舉行民防基礎營課程，參與的學員也在課堂中學習「現代軍事科普」、「認知作戰與資訊戰」，還有實際操作「基礎救護止血」等課程。然而針對日前，台北市長柯文哲指「黑熊學院很像義和團」，參與學員則相當不以為然。

台北市長柯文哲赴議會質詢時，拒絕簽署議員林穎孟的「不投降承諾書」，更痛批「我管你去死」，此舉引發聯電創辦人曹興誠痛批柯文哲是「吃裡扒外的政客」，柯文哲也不滿回嗆曹興誠的黑熊勇士「很像在搞義和團」。

▲吳先生透過參與課程，學習戰爭時所需的基本知識。（圖／記者陳詩璧攝）

對此，參與課程的學員44歲吳先生表示，「我們自己出錢來上課，為何會被說像義和團，不是很奇怪嗎？繳交費用來學習新的知識，不會覺得自己像義和團，或是新聞上所說的曹家軍，我們有自己的自主意識，為什麼來上一堂課就變義和團，這很奇怪」。

▲▼來參與課程的學員，認真學習基礎包紮技能。（圖／記者陳詩璧攝）

黑熊學院執行長何澄輝直言，黑熊學院宗旨是要為台灣人民開第一堂的「全民防衛課程」，而課程主要分為四大類，分別為「破除軍事謠言的科普課程」、「認知作戰課程」、「基礎救護課程」、「防災避難課程」。