罕見！政府出版品獲德國iF設計獎　用繪本談農村再生故事

▲農委會水保局出版的農村成果繪本，是國內政府出版品，罕見獲得國際設計大獎。（圖／種籽設計提供）

記者楊惠琪／台北報導

由農委會水土保持局出版的《你知我行‧里山倡議》農村成果繪本，日前榮獲德國2022 iF設計獎，這也是國內政府出版品，罕見獲得國際設計大獎。水保局局長李鎮洋說，很開心透過繪本的形式，讓世界看見台灣，更看到台灣農村再造的生命力。

2022 iF設計獎由德國iF International Forum Design GmbH 舉辦，自1953年開始，是歷史最悠久、最舉足輕重的國際設計賽事，今年共有來自57個國家、近1萬1000件作品參賽，水保局出版的《你知我行‧里山倡議》農村成果繪本也在此次賽事脫穎而出。

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《你知我行‧里山倡議》繪本是水利局與種籽設計合作，製作團隊親自下鄉訪談，將台灣四個受「里山倡議」認證的農村再生社區故事，以深入淺出的文字，搭配活潑生動的插圖，一起說著農村的故事，包含台中豐原公老坪社區的「高台上的水源地」、新北三芝共榮社區的「農村事業無限公司」、花蓮豐濱鄉復興部落及新社部落的「海梯田的藍色家書」、台東東河尚德社區的「銀閃閃的香草村」，並出版中、英、日三種版本。

水土保持局長李鎮洋說，「里山倡議」的目的是為了建立人與生態共存共榮、永續發展的生活模式，希望藉此促進農村活化；而過去政府出版品總是又厚又重，很難吸引民眾翻閱，這次透過繪本形式呈現，沒想到獲得國際大獎，對農村再造是一大肯定，也期盼吸引更多人關注。