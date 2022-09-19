　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

罕見！政府出版品獲德國iF設計獎　用繪本談農村再生故事

▲水保局出版的農村成果繪本，是國內政府出版品，罕見獲得國際設計大獎。（圖／種籽設計提供）

▲農委會水保局出版的農村成果繪本，是國內政府出版品，罕見獲得國際設計大獎。（圖／種籽設計提供）

記者楊惠琪／台北報導

由農委會水土保持局出版的《你知我行‧里山倡議》農村成果繪本，日前榮獲德國2022 iF設計獎，這也是國內政府出版品，罕見獲得國際設計大獎。水保局局長李鎮洋說，很開心透過繪本的形式，讓世界看見台灣，更看到台灣農村再造的生命力。

2022 iF設計獎由德國iF International Forum Design GmbH 舉辦，自1953年開始，是歷史最悠久、最舉足輕重的國際設計賽事，今年共有來自57個國家、近1萬1000件作品參賽，水保局出版的《你知我行‧里山倡議》農村成果繪本也在此次賽事脫穎而出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《你知我行‧里山倡議》繪本是水利局與種籽設計合作，製作團隊親自下鄉訪談，將台灣四個受「里山倡議」認證的農村再生社區故事，以深入淺出的文字，搭配活潑生動的插圖，一起說著農村的故事，包含台中豐原公老坪社區的「高台上的水源地」、新北三芝共榮社區的「農村事業無限公司」、花蓮豐濱鄉復興部落及新社部落的「海梯田的藍色家書」、台東東河尚德社區的「銀閃閃的香草村」，並出版中、英、日三種版本。

水土保持局長李鎮洋說，「里山倡議」的目的是為了建立人與生態共存共榮、永續發展的生活模式，希望藉此促進農村活化；而過去政府出版品總是又厚又重，很難吸引民眾翻閱，這次透過繪本形式呈現，沒想到獲得國際大獎，對農村再造是一大肯定，也期盼吸引更多人關注。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「七日孅」茶包2.7折超狂低價！酸甜好褦、體內環保

ET快訊
高寮大橋「翻了180度」墜地！　最新空拍畫面曝
星巴克今起「全品項買一送一」　買一杯賺一杯
快訊／落石擊中轎車！　六十石山最新畫面曝
蔡英文唸完稿「起身走人」！　台東縣長嘆：大家時間被乾耗掉
空橋斷裂！春日國小被震塌　今早最新狀況曝
拜登最明確的一次回答：中國一旦入侵　美軍將出動捍衛台灣
恐有颱風？位置超尷尬　變天時間出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情升溫「1個班級有17人請假」　教團籲停辦畢旅和校外教學

高寮大橋被震垮最新空拍畫面曝光！　橋面翻轉180度墜地

露營深夜遇「胖虎唱歌」摧殘！她溝通反被嗆：回家睡覺

罕見！政府出版品獲德國iF設計獎　用繪本談農村再生故事

恐有颱風？位置超尷尬　變天時間出爐

「台灣進入強烈地震高風險期」　專家曝2指標：上一次是921

進入地震活躍期！「主震後出現」僅5%　前主任：日311大地震也是

6.8強震1死142傷！各地災情一次看　花東8鄉鎮今停班課

台東6.8強震「49年來最強」　專家：這兩天恐再出現規模6餘震

快訊／花東一夜11連震！最大規模4.4　8鄉鎮今停班課

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

疫情升溫「1個班級有17人請假」　教團籲停辦畢旅和校外教學

高寮大橋被震垮最新空拍畫面曝光！　橋面翻轉180度墜地

露營深夜遇「胖虎唱歌」摧殘！她溝通反被嗆：回家睡覺

罕見！政府出版品獲德國iF設計獎　用繪本談農村再生故事

恐有颱風？位置超尷尬　變天時間出爐

「台灣進入強烈地震高風險期」　專家曝2指標：上一次是921

進入地震活躍期！「主震後出現」僅5%　前主任：日311大地震也是

6.8強震1死142傷！各地災情一次看　花東8鄉鎮今停班課

台東6.8強震「49年來最強」　專家：這兩天恐再出現規模6餘震

快訊／花東一夜11連震！最大規模4.4　8鄉鎮今停班課

大地震後出現創傷後壓力症候群　蘇清泉：影響生活趕快就醫

疫情升溫「1個班級有17人請假」　教團籲停辦畢旅和校外教學

高寮大橋被震垮最新空拍畫面曝光！　橋面翻轉180度墜地

南瑪都登陸日本！高知縣出現「數層樓高」驚人巨浪　恐怖畫面曝

李芷婷求「放過我」凌晨突連PO黑白文！強忍長期迫害…快撐不住：夠了

蔡英文「念完稿就走」挨轟冷血　王浩宇嗆饒慶鈴：搞什麼政治鬥爭

露營深夜遇「胖虎唱歌」摧殘！她溝通反被嗆：回家睡覺

張育成對決速球敲轉戰紅襪首安　單場雙安4次上壘創新高

快訊／落石擊中休旅車　六十石山最新畫面曝

出席2022「創新創業幸福桃園」論壇　邱奕勝：選舉是最競爭行業

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

2次都主震　前局長解答：台灣沉不了的

6女台南遇震　同步爬行Call男友

明降溫！北方涼空氣來了　雨區擴大時間曝

進入地震活躍期！「主震後出現」僅5%

快訊／花東一夜11連震　8鄉鎮今停班課

弟弟一地震找阿嬤　49秒超級護盾萬人看哭

專家：台灣進入強烈地震高風險期

洗澡突地震！監視器驚見「邊逃邊穿內褲」畫面

恐有颱風？位置超尷尬　變天時間出爐

6.8強震日本估「規模7.2」氣象局解釋

更多熱門

相關新聞

朱立倫替張善政背書　反批民進黨無恥下流

朱立倫替張善政背書　反批民進黨無恥下流

民進黨近來頻打國民黨桃園市長候選人張善政在擔任宏碁副總時，其主持的農委會報告涉嫌抄襲一事。國民黨主席朱立倫上午與張同台時，背書張沒有拿一塊錢進入口袋，並質疑若依照民進黨邏輯，以後在台灣有任何公務員A錢，就是總統蔡英文A錢。

協助基隆漁村再造　海大團隊獲迴游農村競賽金獎

協助基隆漁村再造　海大團隊獲迴游農村競賽金獎

批民進黨「夾文宣」是選舉奧步　國民黨：蔡英文道歉

批民進黨「夾文宣」是選舉奧步　國民黨：蔡英文道歉

農委會要求月底前提書面報告　會積極配合宏碁作業

農委會要求月底前提書面報告　會積極配合宏碁作業

張善政報告6篇重複度高　農委會曝認定標準：超過50個中文字相同

張善政報告6篇重複度高　農委會曝認定標準：超過50個中文字相同

關鍵字：

iF里山倡議水保局農委會種籽設計

讀者迴響

熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

600人困六十石山「比想像嚴重」！最新獲救畫面曝

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

關切花東　國台辦表示哀悼和慰問

2次都主震　前局長解答：台灣沉不了的

6女台南遇震　同步爬行Call男友

明降溫！北方涼空氣來了　雨區擴大時間曝

IU坦承「耳朵出問題」已1年：我無法控制

錢薇娟不忍了！排球之戰「從贏打到輸」

進入地震活躍期！「主震後出現」僅5%

更多

最夯影音

更多
玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了
10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面