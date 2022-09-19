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避免搶蛋之亂重演　農委會成立雞蛋產銷資訊平台

▲防止搶蛋之亂，農委會成立雞蛋產銷資訊平台。（圖／記者楊惠琪攝）

▲防止搶蛋之亂，農委會成立雞蛋產銷資訊平台。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

今年夏季雞蛋供應不足，導致蛋價高漲，一蛋難求。農委會今天（19日）宣佈成立「雞蛋產銷資訊平臺」，以往每月更新一次的資訊，改為每週更新，提供業者產銷調節參考。針對目前蛋價仍維持每台斤42元的高點，農委會畜牧處長張經緯說，蛋價要回跌，仍要看市場供需，目前餐廳需求仍相當高。

張經緯指出，「雞蛋產銷資訊平臺」即時呈現蛋雞生產資訊（包含產蛋雞隻數、入中雞數、淘汰隻數、換羽隻數），以及雞蛋供應量（包雞蛋生產量、洗選雞蛋每週進貨量與噴印量）等資訊，業者可搜尋產銷資訊平臺網址查詢。

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近期蛋價持續高價，產地價每台斤逾42元，顯示產銷難以平衡。張經緯說，以台灣目前在養蛋雞3350萬隻、每日產蛋量能11.6萬箱來看，產蛋率約68%到69%，而國人每日需求約12萬箱、2400萬顆，若產蛋率能回升至75%到80%，不但能滿足國人需求，在養蛋雞數也只要3000萬隻，也可讓一些不具競爭力、傳統雞舍進行更新或淘汰。

張經緯還說，過去雞農總是年節一到或暑假一到就忙著換羽、淘汰，導致產銷失衡，透過雞蛋產銷資訊平台，即可掌握目前淘汰雞、換羽數量、蛋中雞進補的情形，農委會就可以積極調節，避免市場供需失衡。

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