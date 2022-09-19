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社會 社會焦點 保障人權

600人困花蓮六十石山「比想像嚴重」　落石不斷！最新獲救畫面曝

記者黃彥傑、陳俊宏／綜合報導

918台東池上6.8大地震，花蓮玉里赤科山、六十石山發生坍方，導致近700人受困。對此，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka表示，六十石山的狀況「比我們想像的嚴重」。而警方也漏夜陸續救出受困民眾，最新搜救畫面也曝光，今天（19日）行動也會持續。

▼六十石山不斷有落石。（圖／翻攝Kolas Yotaka臉書）

600人困花蓮六十石山「比想像嚴重」　落石不斷！最新獲救畫面曝。

▲▼六十石山受困民眾獲救。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼六十石山最新搜救畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼六十石山受困民眾獲救。（圖／記者黃彥傑翻攝）

Kolas Yotaka在臉書說，六十石山兩條聯外道路完全中斷，到處都是大石頭跟土石，寸步難行，山上民眾跟遊客受困，無法下山，一直在等待協助；但落石仍不斷，路無法搶通，義消一路挺進連夜上山，希望能在第一時間協助山上的民眾。

Kolas Yotaka指出，去看金針花卻受困山中，很多人始料未及，請幫受困的民眾和義消加油打氣，希望今天六十石山上的民眾都能脫困。

受到強震影響，赤科山、六十石山發生坍方，共有近700人受困，其中六十石山就有約600人。而警方也漏夜陸續救出受困六十石山民眾，今天搜救行動也會持續。

▼六十石山最新搜救畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼六十石山受困民眾獲救。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼玉里六十石山的聯外道路遭落石跟土石掩埋 。（圖／Kolas Yotaka臉書）

▲▼六十石山發生坍方，道路中斷。（圖／翻攝Kolas Yotaka臉書）

▲▼玉里六十石山的聯外道路遭落石跟土石掩埋 。（圖／Kolas Yotaka臉書）

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