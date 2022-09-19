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6.8強震1死142傷！各地災情一次看　花東8鄉鎮今停班課

記者黃翊婷／綜合報導

台東池上18日下午2時44分發生規模6.8強震，造成1人死亡、142人受傷，花蓮玉里有一棟3層樓房倒塌，高寮大橋、崙天大橋被震到整條斷裂，瑞穗大橋出現路面龜裂狀況，玉里春日國小部分校舍也被震塌。花蓮縣政府宣布，玉里鎮、富里鄉及卓溪鄉今日（19日）停班停課；台東縣政府也宣布，海端鄉、池上鄉、關山鎮、鹿野鄉及延平鄉19日停班停課。

▲▼花蓮玉里酸柑一間預拌水泥廠，一名黃姓工人遭壓送醫不治。（圖／翻攝自YouTube／中央災害應變中心）

▲黃姓工人遭壓送醫不治。（圖／翻攝自YouTube／中央災害應變中心）

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● 水泥廠工人遭壓傷不治

台東17日晚間發生芮氏規模6.4的地震，後續不斷發生餘震，氣象局原先預測，2天內還會有規模5以上的餘震，沒想到18日下午再度發生大地震，此次地震規模6.8，甚至超越了17日的強震。

花蓮玉里酸柑一間水泥廠的黃姓工人當時正在進行集塵器拆卸工作，沒想到因此不幸被壓傷，現場其他工人發現後立刻展開救援，但人被救出時已經沒有意識，送醫急救仍宣告不治。

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▲▼花蓮玉里鎮中山路房屋倒塌，最後受困母子已被救出，總統計受困4人全數救出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲7-11超商倒塌。（圖／花蓮縣政府提供）

● 玉里7-11超商倒塌

花蓮玉里一間7-11超商18日下午因地震倒塌，造成70歲陳姓屋主、63歲鄧姓屋主太太及一對39歲、5歲母女等4人受困，所幸經救難人員搶救，4人在18日下午5時許被順利救出，送醫治療後沒有大礙。陳姓屋主經醫院包紮傷勢後，18日晚間回到倒塌現場，他說，當時他正在3樓看電視，沒想到地震發生後，房屋就突然塌掉了，他也因此被壓住動彈不得。

由於倒塌建築嚴重損毀，政府決定連夜強制拆除，陳姓屋主知情後，表情顯得相當沉重，但也感嘆「樓塌掉了，就是要拆掉啊」。當地部分居民就算天黑了，也寧願搬出椅子坐在戶外，不敢回到屋內休息。

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▲▼ 花蓮高寮大橋。（圖／網友邱銘隆授權提供）

▲高寮大橋被震斷。（圖／網友邱銘隆授權提供）

● 高寮大橋被震成「Z型閃電」狀

高寮大橋是省道台9線與縣道193線間重要的聯絡橋梁，今年3月23日受地震影響，橋梁欄杆及引道護欄、路面等設施損壞， 6月6日至6月17日有進場施工，沒想到9月18日又遇上6.8強震，整座橋被破壞成「Z型閃電」狀，有些橋面直接90度倒下，整座原應該筆直的橋，變得歪歪斜斜扭曲。

地震發生後傳出有3人跌落，所幸事後都已獲救，並無大礙。

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▲▼ 花蓮卓溪大橋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲花蓮卓溪崙天大橋也被震斷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

● 崙天大橋斷成波浪狀

花蓮卓溪崙天大橋（連接卓溪鄉與富里鄉）也被6.8強震震斷橋面，橋面成波浪狀，還有多處裂痕，所幸並無造成人員傷亡。

相關新聞花蓮卓溪崙天大橋也被震斷　成恐怖「波浪狀」緊急封鎖

▲▼台東6.8地震，台鐵花東線出軌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲東里車站火車傾斜脫軌。（圖／記者游瓊華翻攝）

● 東里車站火車脫軌、月台倒塌

台鐵局說明，18日下午受到地震影響，東里站月台雨棚掉落撞到420次（柴電自強），導致列車出軌，有3節車廂傾斜，旅客約20人事後已離開車廂，平安到達月台。

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▲▼春日國小部分倒塌。（圖／翻攝自Facebook／Kolas Yotaka）

▲春日國小部分校舍倒塌。（圖／翻攝自Facebook／Kolas Yotaka）

● 花蓮春日國小部分校舍倒塌

來自花蓮玉里部落的Kolas Yotaka（民進黨花蓮縣長參選人）18日透過臉書表示，春日國小部分校舍倒塌，還好當天是假日，國小內沒有師生，萬一是平日，她無法想像國小學童的狀況，期盼部落鄉親能一起度過難關。

相關新聞：花蓮春日國小驚傳校舍倒塌　台東長濱國小明正常上班、但停止上課

▲▼赤科山路斷、無電無訊號 近400名遊客賞金針花 。（圖／赤科山櫻之谷Facebook）

▲赤科山發生山崩。（圖／赤科山櫻之谷Facebook）

● 六十石山、赤科山發生山崩

六十石山和赤科山因為山崩導致道路中斷，依據交通部統計，六十石山受困旅客約有600人，赤科山受困旅客約60至80人，合計將近700人，事後已積極搶通道路並安排相關安置措施。

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▲▼台東橘子山坍方。（圖／讀者提供）

▲橘子山坍方。（圖／讀者提供）

● 台東橘子山坍方

台東池上這場規模6.8的強震全台都有感，最大震度包括台東6強、花蓮6弱，台東橘子山也發生坍方狀況，有民眾拍下當時畫面，場面相當驚人。

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▲花蓮玉里鎮中山路便利商店受震倒塌，已救出2人，尚有2人受困，警消搶救中。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲遊客受困在山上。（圖／記者王兆麟翻攝）

氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋表示，6.8強震「相當於8顆原子彈的威力」，強震過後，預計這2天仍要留意規模6以上的餘震。

花蓮縣政府宣布，玉里鎮、富里鄉及卓溪鄉19日停班停課。台東縣政府也宣布，考量到多處鄉鎮出現道路龜裂、塌陷或隆起的狀況，民眾住家和校舍也有毀損情形，海端鄉、池上鄉、關山鎮、鹿野鄉及延平鄉19日停班停課；另外，長濱國小建物受損，19日停課不停班。

▼花東災情慘重。（圖／翻攝自YouTube／中央災害應變中心）

▲▼0918地震災情。（圖／翻攝自YouTube／中央災害應變中心）

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