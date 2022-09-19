6.8強震！台大仁醫曝「日本友人暖心訊息」　釣出一堆人

記者陳俊宏／綜合報導

台東縣池上鄉發生規模6.8強震，台大婦產科醫師施景中分享來自日本友人的暖心訊息，結果釣出一堆網友分享也有收到日本朋友的關心，「日本是台灣的好厝邊」、「台日友好」。

施景中18日在臉書說，日本教授傍晚發英文訊息給他，「在這大地震中，你們都還好嗎？如果我能幫上任何事、請務必告訴我。我很擔心。」

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▲▼花蓮縣玉里鎮中山路二段有房屋倒塌，所幸受困4人全數救出。（圖／記者湯興漢攝、花蓮縣政府提供）

施景中回應日本教授，「我們是被這頻繁的大地震嚇到了，不過我們（指他認識的朋友們）都很安全，台灣的傷亡災情目前也很有限。」他表示，「日本不只是朋友、更是家人，不只關心、還馬上準備好伸出援手（說不定已經在路上了）。」

對此，許多網友感動留言，「我們的日本好麻吉也立刻打電話來台灣，問候我們及關心地震的狀況，真的是很感心」、「我的日本友人也馬上傳訊息關心我」、「18年前在澳洲遊學認識的日本友人，在離開澳洲後再也沒碰過面，每次台灣發生地震，都會發訊息問我和家人是否安全，這次仍然沒例外。」

有網友指出，「請問是否能麻煩幫我們慰問日本那邊颱風的災情，新聞看到有些嚴重，不由得擔心。」施景中回覆，有向日本教授致意。

▼施景中發文。（圖／翻攝施景中臉書）

