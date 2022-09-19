　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

6.8強震！台大仁醫曝「日本友人暖心訊息」　釣出一堆人

記者陳俊宏／綜合報導

台東縣池上鄉發生規模6.8強震，台大婦產科醫師施景中分享來自日本友人的暖心訊息，結果釣出一堆網友分享也有收到日本朋友的關心，「日本是台灣的好厝邊」、「台日友好」。

施景中18日在臉書說，日本教授傍晚發英文訊息給他，「在這大地震中，你們都還好嗎？如果我能幫上任何事、請務必告訴我。我很擔心。」

▲▼花蓮縣玉里鎮中山路二段倒塌7-11。（圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼花蓮縣玉里鎮中山路二段有房屋倒塌，所幸受困4人全數救出。（圖／記者湯興漢攝、花蓮縣政府提供）

▲▼花蓮玉里鎮中山路房屋倒塌，最後受困母子已被救出，總統計受困4人全數救出。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

施景中回應日本教授，「我們是被這頻繁的大地震嚇到了，不過我們（指他認識的朋友們）都很安全，台灣的傷亡災情目前也很有限。」他表示，「日本不只是朋友、更是家人，不只關心、還馬上準備好伸出援手（說不定已經在路上了）。」

對此，許多網友感動留言，「我們的日本好麻吉也立刻打電話來台灣，問候我們及關心地震的狀況，真的是很感心」、「我的日本友人也馬上傳訊息關心我」、「18年前在澳洲遊學認識的日本友人，在離開澳洲後再也沒碰過面，每次台灣發生地震，都會發訊息問我和家人是否安全，這次仍然沒例外。」

有網友指出，「請問是否能麻煩幫我們慰問日本那邊颱風的災情，新聞看到有些嚴重，不由得擔心。」施景中回覆，有向日本教授致意。

▼施景中發文。（圖／翻攝施景中臉書）

（圖／翻攝施景中臉書）

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「七日孅」茶包2.7折超狂低價！酸甜好褦、體內環保

ET快訊
U18／中華1比5不敵美國「銀」恨　無緣二連霸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台東6.8強震「49年來最強」　專家：這兩天恐再出現規模6餘震

快訊／花東一夜11連震！最大規模4.4　8鄉鎮今停班課

6.8強震！台大仁醫曝「日本友人暖心訊息」　釣出一堆人

6.8強震玉里重災區首夜　當地人憶921惡夢：寧願餵蚊子也不進屋

明降溫！北方涼空氣來了　「下更久」雨區擴大時間曝

2次都是主震「台灣沉不了的」　台北為何搖很大？前局長解答了

不再只吃小籠包、珍奶！日本哈台族超專業　TAIWAN PLUS吸20萬人

6閨蜜台南遇強震「一秒同步爬行」Call男友　小背心辣妹嚇哭片瘋傳

台東強震全台1死79傷　房倒橋斷、赤科山六十石山近700人受困

6.8強震讓「百噸區間車」晃到車輪離地　乘客驚恐緊抱柱子

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

台東6.8強震101阻尼器動了　她拍下巨球狂搖：嚇到腿軟

花蓮高寮大橋斷裂整個塌陷　東里站雨棚掉落壓到自強號

王心凌挑戰不被認出：叫我楊丞琳！　嗆汪東城「年紀大還偶包重」XD

騎士停逆向道等紅燈！　大車差點擦邊仍0反應

住在震央剛好錄下6.8強震　他嚇到狂叫...大理石桌折半

台東6.8強震「49年來最強」　專家：這兩天恐再出現規模6餘震

快訊／花東一夜11連震！最大規模4.4　8鄉鎮今停班課

6.8強震！台大仁醫曝「日本友人暖心訊息」　釣出一堆人

6.8強震玉里重災區首夜　當地人憶921惡夢：寧願餵蚊子也不進屋

明降溫！北方涼空氣來了　「下更久」雨區擴大時間曝

2次都是主震「台灣沉不了的」　台北為何搖很大？前局長解答了

不再只吃小籠包、珍奶！日本哈台族超專業　TAIWAN PLUS吸20萬人

6閨蜜台南遇強震「一秒同步爬行」Call男友　小背心辣妹嚇哭片瘋傳

台東強震全台1死79傷　房倒橋斷、赤科山六十石山近700人受困

6.8強震讓「百噸區間車」晃到車輪離地　乘客驚恐緊抱柱子

台東6.8強震「49年來最強」　專家：這兩天恐再出現規模6餘震

烏克蘭第一夫人代澤倫斯基弔唁女王　與凱特王妃會面

健身女王「7分鐘平板變化式」火爆全球！棒式不痛苦　燃脂效率還激增

快訊／花東一夜11連震！最大規模4.4　8鄉鎮今停班課

6.8強震！台大仁醫曝「日本友人暖心訊息」　釣出一堆人

6.8強震玉里重災區首夜　當地人憶921惡夢：寧願餵蚊子也不進屋

湖人下季打小球？　施洛德扛防守柯瑞、莫蘭特重任

拜登弔唁伊莉莎白二世：世界有她更美好

U18／中華亞軍作收　教頭肯定球員投打「不輸別國」

南亞3國暴雨釀重大災情　印度9人遭倒塌牆面活埋

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

生活熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

弟弟一地震找阿嬤　49秒超級護盾萬人看哭

洗澡突地震！監視器驚見「邊逃邊穿內褲」畫面

台鐵東部幹線中斷　改類火車

6.8強震日本估「規模7.2」氣象局解釋

2次都主震　前局長解答：台灣沉不了的

夢時代逛一半逃　強震狂傳唧聲

「越愛老婆會越有錢」4星座男名單！

住家附近地震斷層怎查詢？3步驟教你搞懂

六十石山百人受困　業者免費供食宿

震央有「往北的趨勢」！台東6.8強震餘震不斷

更多熱門

相關新聞

6.8強震玉里重災區首夜　居民不敢進屋

6.8強震玉里重災區首夜　居民不敢進屋

台東池上18日下午2時44分發生規模6.8強震，導致花蓮玉里一間7-11超商倒塌，當地居民嚇到不敢睡，只好搬出椅子坐在戶外，回想起地震發生當下仍心有餘悸。還有經歷過921大地震的當地人在臉書PO文中提到，1999年921大地震時他人住在雲林斗六，沒想到這次又在花蓮遇上6.8強震，事後真的是寧可坐在戶外餵蚊子，也不想進到屋裡去。

明降溫！北方涼空氣來了　雨區擴大時間曝

明降溫！北方涼空氣來了　雨區擴大時間曝

2次都主震　前局長解答：台灣沉不了的

2次都主震　前局長解答：台灣沉不了的

6女台南遇震　同步爬行Call男友

6女台南遇震　同步爬行Call男友

6.8強震讓火車狂晃　乘客緊抱柱

6.8強震讓火車狂晃　乘客緊抱柱

關鍵字：

地震氣象氣象雲施景中施景中

讀者迴響

熱門新聞

高山強震「恐怖山鳴」她遭甩飛尖叫

台東6.8強震　101阻尼器搖1分鐘

台北101狂搖瘋傳　官方罕見澄清

玉里超商倒塌要拆　屋主臉色沉重

關切花東　國台辦表示哀悼和慰問

比東區好逛！台北1商圈年輕人激推

連2起規模6以上強震　專家示警：非常危險

先開門是錯！消防署地震避難8大SOP

鹿野逾800塔位震毀　骨灰混合2方式告慰先人

中央開災害應變會　台東交觀處長怒

弟弟一地震找阿嬤　49秒超級護盾萬人看哭

錢薇娟不忍了！排球之戰「從贏打到輸」

連續大地震　LINE安全通報啟用！

40K男「與爸媽住老公寓」貸款中！網戰翻：PR值99

洗澡突地震！監視器驚見「邊逃邊穿內褲」畫面

更多

最夯影音

更多
玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了

玉里小7倒塌「媳婦孫女受困」　阿伯焦急哽咽：她腳被壓住了
10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

10歲童遇6.4強震超冷靜！　躲桌底呼喊愛犬抱緊避難

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

鐵線打開腳鐐！趁就醫越獄　陳坤和穿病人服偷車脫逃

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

IU宣布未來「不唱《好日子》」了！　這2首熱門曲演唱會再也聽不到

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

地震來襲！孫抱住阿嬤26秒　成「人肉防護罩」暖喊：別怕

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面