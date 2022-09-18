「台北101狂搖影片」瘋傳　官方罕見澄清「與事實不符」

▲台北101晚間發出澄清公告，解釋tiktok搖晃影片是假的。（圖／翻攝tiktok、台北101官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

今18日下午2點多台東發生規模6.8地震，連台北地區民眾也體驗到有感搖晃，台灣最高建築台北101，晚間9點多罕見發出公告，澄清一則網路上大樓扭曲影片「與事實不符」，請民眾勿以訛傳訛，網友也在底下留言「又不是卡通，這樣扭早就塌了。」

花東連續兩天出現有感地震，台北101又變成話題，而今天在tiktok（抖音）出現的一則101晃動的影片，據說在長輩社交群組內廣為瘋傳，片長短短8秒吸引了1.8萬個人按讚，台北101官方臉書粉絲頁在晚間9點多發出公告，澄清該影片內容「顯與事實不符」，擔心民眾誤解所以特別澄清。

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此舉一出吸引許多民眾留言，表示「一看就知道是後製效果，可是很多長輩真的會當真」、「就101大樓搖，其它的建物都靜止本來就很假」、「有人就是喜歡傳，希望大家可釐清，不誤用」。

而今天也有民眾錄下地震當下、台北101風阻尼器的晃動照片，且分享心得「在89樓的搖晃，真的不是開玩笑，我嚇一個腿軟」引發討論，風阻尼器的設計主要是為了降低高空強風，以及颱風強風造成的搖晃，地震搖晃時間相對較短。台北101從2021年10月24日對外宣布，之後將不再公布風阻尼器的擺幅數字。

▼台北101搖晃影片是假的。

