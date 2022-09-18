　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄「口碑熱店」被抄了！工程師洗殘廢澡　才上陣聽她尖叫秒軟

▲高雄市警方查獲三名賣淫女子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市警方查獲賣淫女子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅區建國一路一家按摩會館被警方查獲色情交易，警方衝進會館時，一對男女全裸剛洗完澡都來不及反應，呆在那邊整個傻眼，警方私下表示這一家按摩會館可以說是「高雄隱藏版」，沒有檢舉還真的是查不到。

16日下午5點警方衝進了高雄市苓雅區建國一路的一家SPA按摩會館，因為警方有情資這家按摩會館有從事色情交易。警方在店內的四間包廂當中，查到了4對男客跟賣淫女子，其中1對還剛洗完澡全裸，一時間還傻眼，直到警方提醒才趕緊穿上衣服。

這家按摩會館可以說是「高雄隱藏版」，因為它不像其他色情按摩店透過網路或賴群來發送廣告，而都是靠低價做口碑，警方說這家店的消費是1800元就能一次全套，所以老司機都用「甲好逗相報」的方式，這次查獲的4名男客當中，其中有一名還是40歲的資訊業工程師。

▲高雄市警方查獲三名賣淫女子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方查獲色情護膚店，這家店「高雄隱藏版」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市警方查獲三名賣淫女子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市警方查獲時，還有賣淫女子剛跟客人洗完鴛鴦浴 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

全案於偵訊後4名女服務生與4名男客依社會秩序維護法裁處罰鍰，另外負責人郭男、櫃檯人員蔡男等2人依涉嫌刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►「七日孅」茶包2.7折超狂低價！酸甜好褦、體內環保

ET快訊
李沛旭被拍「頭埋進辣妻胸部」！　恩愛照羞爆
獨／被陳坤和偷車逃亡！　失主「1關鍵」還原傻眼經過
快訊／不滿住家被判違建！夫妻陳屍家中　新北市府回應了
蔡依林入選金氏世界紀錄！登微博熱搜　意外誤踩「918禁忌」
快訊／2女倒車掉池塘！　溺水送醫亡
高雄隱藏版熱店被抄了！　2人「全裸上陣」聽她尖叫秒軟
iOS 16「執行一動作」狂問許可通知！　用戶快崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開挖搶修畫面曝！高雄自來水管被震破　炸開柏油「噴泉直沖」　

獨／高雄警全身酒味開夜車！認了小吃部喝2罐啤酒　拒測下場曝

不滿住家被判違建將拆除…新店夫妻陳屍家中！新北市府回應了

要犯陳坤和脫逃「中監慢半拍」！失竊貨車都找到　慢2小時才通報

快訊／苗栗採茶女2死悲劇！卡輪倒車倒栽蔥掉池塘　溺水送醫亡

獨／暴力要犯衝殯儀館偷車逃亡　花藝店「1關鍵」還原傻眼經過

高雄「口碑熱店」被抄了！工程師洗殘廢澡　才上陣聽她尖叫秒軟

強震搖斷屏東大型社區地下室管線　消防泡狂噴灑滿地＋磁磚脫落

「秒潮神器」1.2萬轉速嫌不夠力！賣家收退貨見Q毛　消保官說話了

獨／暴力逃犯陳坤和「偷車畫面曝」！跟在休旅車後衝破護欄離場

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

台東6.4極淺層強震狂晃　全台有感！網嚇：搖好久

萌妹不聽勸弄翻餅乾罐　奶音說台語淚眼急收拾

「阿嬤被電梯吃掉了！」　2歲娃走失大哭警暖安撫

台東6.4強震後37分鐘9震　高雄愛河魚類「跳出水面」

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

開挖搶修畫面曝！高雄自來水管被震破　炸開柏油「噴泉直沖」　

獨／高雄警全身酒味開夜車！認了小吃部喝2罐啤酒　拒測下場曝

不滿住家被判違建將拆除…新店夫妻陳屍家中！新北市府回應了

要犯陳坤和脫逃「中監慢半拍」！失竊貨車都找到　慢2小時才通報

快訊／苗栗採茶女2死悲劇！卡輪倒車倒栽蔥掉池塘　溺水送醫亡

獨／暴力要犯衝殯儀館偷車逃亡　花藝店「1關鍵」還原傻眼經過

高雄「口碑熱店」被抄了！工程師洗殘廢澡　才上陣聽她尖叫秒軟

強震搖斷屏東大型社區地下室管線　消防泡狂噴灑滿地＋磁磚脫落

「秒潮神器」1.2萬轉速嫌不夠力！賣家收退貨見Q毛　消保官說話了

獨／暴力逃犯陳坤和「偷車畫面曝」！跟在休旅車後衝破護欄離場

「主播林志玲」張瓊方重返新聞台　交接當日驗出兩條線

林智堅拿台積電比喻新竹棒球場　柯文哲：別又掉入另一個坑

開挖搶修畫面曝！高雄自來水管被震破　炸開柏油「噴泉直沖」　

南韓房價下跌！升息致「賣房比買房多」　房東賤賣數億才成功售出

快訊／快加油！油價明起調漲0.2元　九二汽油每公升達29.2元

「新北發大財」口號掀討論　林佳龍：我很敬佩韓國瑜

協助基隆漁村再造　海大團隊獲迴游農村競賽金獎

星．變美／王思佳：瘦身更要滿足口腹之慾，宵夜要趁早吃

甜瓜、魔獸等資深球星沒人要　湯瑪斯到湖人試訓？本人急澄清

烏克蘭前線條件差？俄兇殘傭兵「氣到失控飆罵」　毆打俄軍自己人

比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

社會熱門新聞

就是他！台中越獄犯陳坤和正面曝光

夫大戰保母10回合　她看手機影片崩潰

台東強震「骨灰罈全摔破」！骨灰灑滿地

國1死亡車禍！小貨車拋錨停路中遭撞　1死1傷

台東關山碾米廠倒塌　損失千萬

即／地震強困「千年古城」秘境10遊客

「10cm鐵線」打開腳鐐！暴力要犯陳坤和脫逃

台中地檢發全台通緝令！緝拿陳坤和

地震夜襲！台東「萬安磚窯場」震毀

快訊／台東6.4地震　潛水旅館2500噸深水池狂冒泡150秒

即／苗栗採茶女倒車掉池塘　2人溺水送醫不治

獨／暴力逃犯陳坤和「偷車畫面曝」

台南釣蝦池地掀波浪　網驚：變海釣池

全套最低價！高雄「口碑熱店」被抄了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

就是他！台中越獄犯陳坤和正面曝光

看田馥甄高雄演唱會旁邊竟坐周子瑜

夫大戰保母10回合　她看手機影片崩潰

洗澡突地震！監視器驚見「邊逃邊穿內褲」畫面

無邊際泳池變空中海嘯　妹子尖叫

外送員5秒收5罰單　他特別檢舉這項

台東強震「骨灰罈全摔破」！骨灰灑滿地

泌尿醫點名「打手槍6動作」錯了！

55台TVBS遭換頻道「鏡電視卡位」

3小時31震！東河0:44規模4.5地震

單身住1房1廳好嗎？全場搖頭曝原因

楊丞琳：不要頂著愛的頭銜綁架別人！

想買老公寓！爸見2點罵：頭殼壞掉

IU宣布未來「不唱《好日子》」了

「台大帥男」煞到女房東！網：別租

更多

最夯影音

更多
許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉

許老三露面狂diss！小S走心了XD　「失控發言」媽急向展榮展瑞道歉
女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

女同學午休聽音樂忘情律動　被說「再嗨點」竟起身熱舞

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

祭祖是兒子還是媳婦的事　開明婆婆分享觀念網讚爆

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

啦啦隊女神峮峮跳應援 「甜美笑容」席捲日本♥

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

9歲弟保齡球丟「大曲球」　弧度超彎！球技虐爆大人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面