高雄「口碑熱店」被抄了！工程師洗殘廢澡　才上陣聽她尖叫秒軟

▲高雄市警方查獲賣淫女子 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅區建國一路一家按摩會館被警方查獲色情交易，警方衝進會館時，一對男女全裸剛洗完澡都來不及反應，呆在那邊整個傻眼，警方私下表示這一家按摩會館可以說是「高雄隱藏版」，沒有檢舉還真的是查不到。

16日下午5點警方衝進了高雄市苓雅區建國一路的一家SPA按摩會館，因為警方有情資這家按摩會館有從事色情交易。警方在店內的四間包廂當中，查到了4對男客跟賣淫女子，其中1對還剛洗完澡全裸，一時間還傻眼，直到警方提醒才趕緊穿上衣服。

這家按摩會館可以說是「高雄隱藏版」，因為它不像其他色情按摩店透過網路或賴群來發送廣告，而都是靠低價做口碑，警方說這家店的消費是1800元就能一次全套，所以老司機都用「甲好逗相報」的方式，這次查獲的4名男客當中，其中有一名還是40歲的資訊業工程師。

▲警方查獲色情護膚店，這家店「高雄隱藏版」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市警方查獲時，還有賣淫女子剛跟客人洗完鴛鴦浴 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

全案於偵訊後4名女服務生與4名男客依社會秩序維護法裁處罰鍰，另外負責人郭男、櫃檯人員蔡男等2人依涉嫌刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。