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氣象局：台東6.4強震「不正常」　2天內恐有規模5以上餘震

記者趙蔡州／綜合報導

台東關山17日晚間9點41分發生規模6.4地震，震源深度7.3公里，屬於極淺層地震，全台有感。中央氣象局17日晚間10點40時許說明地震情形，未來2天內會有規模5以上餘震、5天內會有規模4以上餘震，這次地震與板塊推擠有關。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，這次地震相當強大，台東池上更測到今年最大震度6強，甚至連台北都明顯搖晃，這個地區發生如此大規模地震是非常奇怪的，「一定有我們還不知道的構造存在」，自1973年起至今，該地只有發生7次規模5以上地震，僅一次規模超過5.5，這裡的地震真的非常稀少。

▲▼氣象局解釋地震。（圖／ETtoday新聞雲直播）

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▲氣象局地震測報中心主任陳國昌。（圖／ETtoday新聞雲直播）

陳國昌指出，從以前的地震分布也看不出來，該地區有破壞性或破碎帶存在，因此最初以為與池上斷層有相關，不過根據後續的定位結果研判，雖然這次地震與池上斷層很接近，實際上與池上斷層沒有直接的關連性，不過因為地震規模非常大，有可能會引發池上斷層錯動。

他表示，這次地震規模相當大，所以餘震多是難免的，目前最大的餘震是17日晚間10點35分發生的規模5.3餘震，預估2天內不排除有規模5以上餘震、5天內不排除有規模4餘震。

他說，這次地震應該與板塊推擠有關，由於這個地區的地質結構影響，在主震發生後雖然會有一連串餘震，但能量衰退很快，不用擔心未來會有更大的餘震發生，這一點他還是可以跟大家做保證。

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