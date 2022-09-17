境外臭氧移入！明天西半部空氣品質「紅色警示」

▲環保署預報，明天因境外臭氧移入，西半部空氣品質可能達到「紅色警示」。（圖／環保署提供）

記者許敏溶／台北報導

明天出門注意！根據環保署空氣品質監測網今（17日）下午16時30分發布最新空氣品質預報，明（18日）天持續受境外臭氧移入影響，加上午後受光化作用影響，臭氧易上升，各地空品多為橘色提醒等級，西半部除了竹苗之外，其餘地區與離島金門、澎湖空品，預期將達到「對所有族群不健康」的「紅色警示」等級，請民眾注意。

今天環境風場為偏北風，北風可能挾帶境外臭氧移入影響台灣，而根據環保署空氣品質監測網16時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區及金門為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級。

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不過，根據監測資料及氣象局今天16時氣象資料顯示，明天環境風場由西北風轉為西南風，持續受境外臭氧移入影響台灣，加上午後受光化作用影響，臭氧易上升，環保署表示，各地空品多為橘色提醒等級，而宜蘭、花東空品區為「普通」等級，竹苗空品區及馬祖為「橘色提醒」等級，北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖為「紅色警示」等級。

下週一（19日）白天環境風場為西南風，環保署表示，受境外臭氧持續移入影響且午後受光化作用，臭氧易上升；傍晚起環境風場轉為東北風，東北風再次挾帶境外臭氧影響西半部地區，空氣品質多為橘色提醒等級，而宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，西半部沿海局部地區可能達紅色警示等級。

