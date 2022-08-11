台中不法3業者「短繳空污費」被起訴了　環保署沒收1.1億

▲環保署查不法業者短繳空污費案 3名業者遭起訴。（圖／環保署提供，下同）



記者許展溢／台北報導

台中市大里區瑞O公司違規排放揮發性有機污染物及蓄意短繳空氣污染防制費，違反空氣污染防制法並涉犯行政刑罰規定，全案經台中地檢署偵查終結，以涉犯空氣污染防制法申報不實及刑法詐欺得利等罪嫌，將3名業者提起公訴，最高可處5年以下有期徒刑，並沒收自民國101年起短繳的空氣污染防制費1億1268萬8472元。

環保署指出，為改善環境空氣品質，針對使用揮發性有機物的業者進行系統性勾稽分析找出申報異常業者，經長期蒐證及資料分析後，掌握該公司製程使用有機溶劑卻蓄意短繳空氣污染防制費的違法行為，報請台灣台中地檢署偵辦，會台中地檢署指揮法務部調查局航業調查處台中調查站及保七總隊第三大隊第二中隊等單位，運用智慧勾稽策略鎖定具風險潛勢污染事業並輔以科技蒐證，查獲此案。

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▲▼排放管道檢測作業（上圖）、現場核對申報資料與原物料使用量差異（下圖）。



環保署表示，地檢署偵辦後，於109年12月9日展開檢警環聯合查緝行動，查獲該事業刻意短報製程原物料使用量以短繳空污費，涉犯空氣污染防制法第54條不實申報行政刑罰規定。另業者製程廢氣收集管道有破損廢氣洩漏之情事、廢氣流向與許可不符、空氣污染防制設備效能不足致檢測排放管道空氣污染物「甲苯」未符合標準等重大違規行為，違反空氣污染防制法第20條第1項、第23條第1項及第24條第2項等規定，依法裁處201萬元罰鍰。

環保署提到，業者短繳空污費部分，業由台中市政府環保局依據所查扣之資料，追繳5年內漏繳空污費6256萬4437元。針對空氣污染防制設備效能不足部分，業者已投資2377萬元增設高效能處理設備提升空氣污染防制能力。