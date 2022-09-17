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社會 社會焦點 保障人權

五分埔劫鏢3400萬！　幕後主嫌鎖定四海幫大哥

鄧姓Uber女駕駛開黑色轎車載3400萬元現金遭劫，檢警懷疑有內神通外鬼。（圖／翻攝中視新聞）

▲鄧姓Uber女駕駛開黑色轎車載3400萬元現金遭劫，檢警懷疑有內神通外鬼。（圖／CTWANT，下同）

圖、文／CTWANT

2018年10月29日晚間7點多，Uber鄧姓女駕駛載著王姓女友，替銀樓老闆涂誠文運送3400萬元現金，行經台北市五分埔時，鄧女因王女喊餓，遂把車停在路邊，留王女在車上顧錢，自己下車去買鹽水雞，不料2名男子突然持刀逼王女下車，隨即連車載著現金逃離，成為轟動一時的Uber運鈔搶案，4年來歷經檢警和3個審級法院、共11位法官審理調查，但幕後主嫌是否真是四海幫大哥郝廣民，最高法院8月已下令重查其中一名犯嫌手機訊號「關鍵50分鐘」才能下定論。

搶案發生後，警方立即組成專案小組展開調查，從鄧女案發當晚開車收帳路線，調閱沿路監視器畫面，釐清上百輛可疑車輛後，發現鄧女當晚在大同區新加坡舞廳前向周男收帳後，有輛白色BMW一路尾隨，事後查出這輛車的蔡姓車主，遂循線追出當天開BMW的人是新加坡舞廳泊車小弟王璟澄，他駕駛蔡的BMW載著新加坡舞廳經理劉馥增、林東賢（新加坡舞廳前員工）一路從舞廳跟監鄧女的車子到信義區五分埔的中坡北路，趁鄧女下車買鹽水雞，由劉、林2人下手行搶。

檢警查出，當時林東賢持刀逼待在Uber車上的王女下車後，隨即和劉馥增開走這輛載有3400萬元現金的Uber運鈔車，再與王璟澄開的BMW會合，把錢搬上BMW後，將Uber運鈔車棄置忠孝東路五段附近，再由王男開BMW載劉、林兩人逃逸，並將贓款帶回台北市吉林路租屋處。隨後四海幫大哥郝廣民在舞廳員工吳尚澤陪同下，搭乘另一員工黃鉉博駕駛車輛抵達吉林路租屋處，將贓款各分100萬元給王璟澄、劉馥增及林東賢，然後各自鳥獸散。

新加坡舞廳員工涉及Uber劫鈔案，檢方聲押獲准。（圖／翻攝中視新聞）

▲新加坡舞廳員工涉及Uber劫鈔案，檢方聲押獲准。

案情曝光後，劉馥增潛逃出境遭通緝，警方先後逮捕王璟澄、林東賢，林再咬出幕後主使者是新加坡舞廳股東兼經營者郝廣民，檢警宣告全案偵破。

這個案子看似破得漂亮，檢警認為除了共犯劉馥增在逃，連幕後藏鏡人郝廣民都抓到了，可是郝廣民涉案部分，雖然一審依加重強盜取財罪重判10年，但上訴高等法院卻遭逆轉改判無罪，讓檢警相當傻眼。檢方上訴後，郝廣民無罪判決遭最高法院撤銷發回。最高法院認為，高院對於郝廣民涉案證據都採取從嚴認定的角度，特別是針對共犯王璟澄案發時手機的SIM卡，有一段消失的50分鐘謎團，究竟該如何解讀，攸關郝廣民清白。

最高法院指出，王璟澄曾供稱案發後在台北市五分埔附近把行動電話連同裡面SIM卡一併丟棄，高院則認為王璟澄一直使用到當天晚上，而手機電話訊號從當晚8點44分到9點34分，長達51分鐘時間一直在台北寧夏夜市、延平南路一段附近打轉，並未涵蓋吉林路一帶，因此難以認定他當晚曾到吉林路參與分贓，也會衝擊林東賢和吳尚澤指認郝廣民等人有到分贓現場的證據力，連帶影響郝廣民是否涉案，所以必須確認王男的行蹤，才能判定其供述郝廣民有出現分贓的真實性。

四海幫大哥郝廣民遭檢警認定是Uber劫鈔案藏鏡人，不料高院改判無罪，最高院則發回重查。（圖／翻攝中視新聞）

▲四海幫大哥郝廣民遭檢警認定是Uber劫鈔案藏鏡人，不料高院改判無罪，最高院則發回重查。

最高法院則認為，王璟澄一審曾明白指出案發當晚8點44分左右離開寧夏夜市附近的蓬萊國小地下停車場，再搭計程車回新加坡舞廳接手替他代班的彭姓同事，然後工作半小時到1小時。但王男說法並不符合手機基地台發出訊號的軌跡路線，因此王男手機和SIM卡是否在他身上雖然不無疑問，不過至少可以證明王男把BMW停在蓬萊國小停車場，在地理位置上離吉林路也不遠。

最高法院指出，本案關鍵50分鐘疑點重重，王璟澄對那段時間的活動情形是否說真話？他的手機和SIM卡是否真的在行搶後就丟掉？如沒丟掉，手機和SIM卡的基地台訊號軌跡能否作為他當晚行動依據，這些疑點目前都還不明朗。

最高法院強調，本案攸關郝廣民的清白，高院有必要針對王璟澄、吳尚澤和林東賢的供述再次勾稽比對，並確認吳尚澤和林東賢對郝廣民不利證詞是否為真，因此撤銷高院對於郝廣民的無罪判決，發回高院更審。

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