國三學長廁所堵新生「不給菸就揍你」！家長買5條衝校門：出來拿啊

▲國三學生在廁所堵新生，要求對方買高價菸品，否則就動手揍人。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

孩子遇到校園霸凌，無論哪位家長絕對都忍不住。河北邢台一名國一學生被三年級學長堵在廁所裡，被逼著上繳菸品「進貢」，氣得家長買5條菸跑到學校，向該名學生喊話「要菸和我說」，瞬間引發關注，也令網友不禁大讚「讓你無路可走」。

綜合陸媒報導，這名學生家長日前跑到學校門口，大聲向三年級的學生喊話，先前把他家孩子堵在廁所要菸的學生，現在他買了5條菸來，趕快出來拿。

由於學長家長在門口不斷喊話，引起校方注意，校長也為此上前關心。該名學生家長則向校長說明，趕快叫學生出來拿，「下星期我再給他買啊！別打俺那孩子就行了啊！」

▼家長直接買菸跑到學校，要霸凌者出來拿菸，條件是「別打俺那孩子就行了啊」。（圖／翻攝《網易視頻》）



這名家長的行為引起許多關注，圍觀的家長們也紛紛要求校長，找堵人的學生出來拿菸。校長聽完以後，承諾會處理，菸品則沒有收下。

對此，網友們則留言大讚，「看起來像退了一步，實際上讓你無路可走」、「家長處理非常好，學校這時候臉上掛不住，一定會狠查學生抽菸、大欺小事件的」、「給這位老爸點讚，辦事挺社會，挺智慧，好使」、「只有輿論才能引起重視」、「這個爸爸顯然是個社會人」、「校長臉上掛不住了，準備轉學吧，否則你孩子會受到優待。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！



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