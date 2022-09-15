員工上廁所全被拍！畫面遭公開「通報開除」 　陸企：為監控抽菸

▲網友爆料一家公司在洗手間內裝監視器監控員工。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一家公司在洗手間內安裝監視器，有員工就因在蹲廁時滑手機、抽菸，而被通報開除，引發爭議，挨批「完全的侵犯隱私」。對此，涉事公司中航鋰電回應稱，是今年才安裝，為了監視員工抽菸。

據《上游新聞》報導，近日一組公司內部截圖在大陸引發熱議，畫面中的「問題圖片」有三名男子在蹲廁所時，一邊抽菸一邊滑手機，全程被監視器以俯視角度拍下；「整改措施」中，寫道「違紀員工開除處理、違反公司規定給予開除、責任人員記大過，當月績效清零」等。

網上流傳的畫面可見，該公司不僅在廁所內安裝監視器，還把拍攝到員工如廁時抽菸的畫面保存，並進行「通報批評」。對此，中航鋰電（廈門）科技有限公司相關工作人員回應稱，今年才安裝，為的是監控員工吸菸。

對河南豫龍律師事務所付建律師向《紅星新聞》表示，公司在廁所非公共區域安裝攝像頭，無論是出於安全考慮，還是方便管理，都嚴重侵犯了員工的隱私權；員工可以要求公司拆除監視器設備，還可以向勞動監察部門舉報和投訴。

實際上，近年來大陸有公司為了監控員工，陸續使出的手段引發爭議，例如為防止員工上廁所時「摸魚」，竟在洗手間門口設置計時器；為了防止開發的遊戲遭洩露，竟然在員工座位安裝一對一攝像頭，監視員工電腦螢幕。因此，「蹲坑計時器」、「廁所監控（監視器）」、「工位監控（監視器）」，被網友戲稱為當代打工人帶薪「摸魚」防沈迷三件套。