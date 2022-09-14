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國中生「鄂行誠」跑超快！運動會破紀錄　網笑：會吃機油嗎

▲。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲「鄂行誠」在高雄市中等學校運動會跑出的優異成績。（圖／翻攝自路上觀察學院）

記者鄭文晴／綜合報導

學校都會在門口掛布條，以表揚得名或者成績優異的學生。就有一名網友分享，某間國中校門口掛著的布條，上方表揚校內學生在高雄市中等學校運動會跑出的優異成績。因該名學生鄂行誠（諧音「二行程」）名字太過特別，網友開玩笑表示，碳排放應該也不低。

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張有趣的照片，只見某國中掛著布條，表揚鄂行誠同學參加今年高雄市中等學校運動會，跑出200公尺、400公尺第一名，打破大會紀錄，讓原PO笑說，這位同學轉速一定拉很高，「我家小孩也是這個國中畢業的，這個國中田徑隊表現不錯。」

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因為鄂行誠諧音像「二行程」，讓不少網友打趣留言，「會吃機油嗎」、「碳排放應該也不低」、「這位同學我認識，聽說他走路去7-11還被測速照相」、「請問是吃那一牌的機油」、「喝機油長大的，邊跑邊喝」、「可惜不符合環保法規了」、「犯規..是跑步~不是騎車比賽」、「聽名字就知道不好惹了。」

也有網友開始玩起諧音梗，「能比他更快的可能是個出家人，釋行誠之類的嘍」、「他女友叫崑麻油」、「他們家養的魚是不是叫鄂魚」、「鄂行誠、鄂米迦都有了...哪天冒出個『華遊憩』應該也不會意外了。」

有網友認出鄂行誠爸爸是自己的恩師，介紹他家庭的方式是，「培是幾聲？二聲培，我兒子是二行程，我女兒鄂米迦，我老婆是惡太太」，除了鄂行誠本人現身留言外，姊姊鄂米迦也跳出來表示「叫我嗎」，讓網友笑翻「一家人都好可愛！」

▲。（圖／翻攝自路上觀察學院）

▲鄂行誠、鄂米迦都現身留言。（圖／翻攝自路上觀察學院）

二行程機車是指裝有二行程「引擎」的機車，一般機車的動力來源來自引擎，引擎使用汽油作為燃料，藉由內燃機燃燒汽油產生動力。二行程引擎將燃燒過程中的四個運動濃縮在兩次行程中完成，在向上行程中完成進氣和壓縮，在向下行程中完成爆氣和排氣，同時也會進氣，而燃料燃燒也較不完全，會容易產生較多廢氣。

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