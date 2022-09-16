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比借錢不還更狠！黑心律師曝友人「1句話」超傷：發誓再也不借

▲▼新台幣,鈔票,千鈔,荷包（圖／記者劉維榛攝）

▲俗話說，談錢傷感情，不少人都曾因金錢借貸關係失去朋友。（圖／記者劉維榛攝）

記者閔文昱／綜合報導

如果朋友一時資金周轉不靈，其實大部分的人都願意救急，但若對方只是把你當成提款機，恐怕就會嚴重傷害雙方關係。網路紅人「黑心律師」楊律師分享過去借錢給朋友的經驗，其中，讓他最難過的不是「欠錢不還」，而是聽到朋友的1句話，才讓他暗自發誓「再也不借錢給任何人」。

楊律師在臉書發文指出，學生時代都是他向朋友借錢，考上律師後，變成朋友向他借錢，截至目前為止，只有一個還過，其他全沒還，但他也並不介意，「因為我答應之前已做好『這筆錢拿不回來』的心理準備。」

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▲▼借錢示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲楊律師認為，比起借錢不還，朋友的借錢心態才是讓他最難過的。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

楊律師透露，過去借錢的案例中，真正讓他難過的不是欠錢不還，而是有一次他問朋友「為什麼不向更要好的朋友借錢？為什麼是向很久不見的我借錢？」結果其中一位朋友回答，「因為我不想讓朋友知道我缺錢」，也因為這句話，讓他難過了很久。

楊律師說，他一直以為正常人會先向最要好的朋友開口借錢，因為成功率較高，「我錯了，原來很多人只向非朋友借錢。掛電話後，我呆坐在車上好久，我曾經在他人生低潮幫過他，我一直誤以為我至少在他朋友圈內，而且是值得被感謝的一位，原來我在他心中什麼都不是。」

為此，楊律師也在心中發誓再也不借錢給任何人，但之後還是有幾次心軟，借出去幾筆錢給幾位不同「朋友」。

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