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友借1個月薪水「要收利息嗎？」　他揭恐怖習慣：感覺上癮了

▲▼領錢示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友苦惱表示，有位朋友經常跟他借錢，每次都會還，不過這次借的金額高達「1個月薪水」，讓他不禁猶豫，也認為對方是借上癮了。對此，不少過來人直言，「借出去的錢，潑出去的水。」

網友在Dcard提到，「我知道借錢是：借急不借窮，之前我這朋友借過幾次，也都會還，不過就是幾千幾千的，但這次他跟我借了差不多1個月的薪水，而且他很堅持要付我3%利息。」

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他表示，這筆錢並不是拿不出來，有沒有利息也沒差，「他沒有還我不至於傷本，頂多就是少了一個多年的好友，但總覺得哪裡怪怪的說不上來，想來問問大家，會借錢給朋友嗎？上限是多少？會收利息嗎？有因為朋友借錢不還而翻臉的嗎？」

原po還直說，「感覺他跟我借錢借上癮了？以前吃飯聊天都很正常，但慢慢的每兩三次約吃飯，就會有一次是要跟我借錢。」

▲錢不夠用示意圖。（圖／記者徐珍翔攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者徐珍翔攝）

對此，網友們紛紛回應，「我人生中借過最大筆的就是14萬，對方是分期慢慢還我，也多給我1萬塊當利息，他1年就還完了，我會看人借」、「建議寫個借據，之後反悔要討還有個保障」、「借過了，人跟錢一起消失」、「錢借出去就像包子丟給狗，放在銀行不好嗎」、「借好朋友我的上限是1萬，沒在聯絡的突然跟我尬聊後，再來一句能借錢嗎？我會直接已讀甚至封鎖」。

另外，也有過來人表示，「我寧願不要那個朋友，也不會借錢。之前很挺朋友，覺得他如果真的急用我先幫忙沒關係，結果他根本還不出來，中間聯絡他時講的話沒有一句是真的，後來是找到他家人，現在才開始每個月慢慢還一點點，真的是一點點，等到還完那天還很久。」

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