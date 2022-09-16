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大陸 大陸焦點 特派現場

恐怖焊接爆炸陷火海！旁觀女燒成「人型火球」　脫衣痛苦倒地

記者柯振中／綜合報導

大陸先前發生一起工安意外，一名工程人員位在易燃液體上方進行焊接，沒想到突然發生爆炸，導致液體外洩，現場陷入火海，還有一名女子遭到波及、渾身著火，最後痛苦倒地，恐怖的影片曝光，在網路上引起熱烈討論。

大陸一名網友在社群網站上張貼這段影片，起初工程進行時，沒有發生什麼意外，底下的女子則站著叉腰觀看。沒想到焊接點下方突然間爆炸，大量的易燃液體噴灑而出，淋得到處都是，施工人員、底下女子身上也全部沾染到。

▲▼焊接施工爆炸陷火海。（圖／翻攝網路）

▲焊接施工爆炸陷火海。（圖／翻攝網路）

下一秒易燃液體被點燃，現場陷入一片火海，2人身上也燃起了熊熊烈火。依據影片畫面，女子遭到點燃後，持續朝安全的地方跑去，但身上的火怎麼也滅不到，持續遭受灼燒，最後脫掉了外衣，痛苦地倒在地上打滾。

▲▼焊接施工爆炸陷火海。（圖／翻攝網路）

▲女子被點燃後不斷向嗙邊跑去，但身上的火根本滅不掉。（圖／翻攝網路）

恐怖的影片在網路上曝光，不少大陸網友留言哀嘆，「第一個絕望，身上有燃料一時半會滅不了，重度燒傷有生命危險」、「焊接那小夥估計也沒了」、「第一個那兩人…活下來的話更痛苦」、「第一個除了跳水，其他都來不及。死定了。」

▼2人最後痛苦倒地。（圖／翻攝網路）

▲▼焊接施工爆炸陷火海。（圖／翻攝網路）

影片引起許多討論，後續也轉傳到台灣網路，不少網友也留言回應，「工安意外無誤」、「這是渡劫嗎？人沒事吧」、「穩死的！一秒就全熟了」、「夭壽勒…兩個人都成了火球」、「阿彌陀佛…希望她平安。」

 

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