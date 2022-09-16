　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

獲獎率僅萬分之2.9！　北區國稅局桃園分局表揚20家績優營業人

▲北區國稅局桃園分局表揚20家績優營業人

▲統領百貨桃園分公司接受績優營業人表揚。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

為獎勵營業人誠實開立統一發票及配合政策使用電子發票，財政部北區國稅局桃園分局16日舉辦「111年度績優營業人表揚暨受控外國企業(CFC)制度租稅教育宣導」活動。桃園分局長戴月琳表示，轄區內經財政部核定20家績優營業人，其中11家為開立統一發票績優營業人，9家為使用電子發票績優營業人，獲獎率僅萬分之2.9，相當不易。

▲北區國稅局桃園分局表揚20家績優營業人

▲北區國稅局桃園分局表揚20家績優營業人。（圖／北區國稅局桃園分局提供）

戴月琳說，桃園分局包括桃園、八德、龜山、蘆竹、大園，營業人家數達6萬9,702家，今(111)年獲獎的20家績優營業人，包含各行各業，有亞洲健康城、東源物流、優雅食公司、宮前五金、桃禧航空城大飯店、台灣羅門哈斯電子材料、帝凱國際實業、信宏起重工程、住都飯店、韓美半導體、日益興公司、全國食材廣場、統領百貨桃園分公司、協祐公司、秋雨食品、三和紙業、濟緯實業、長榮國際桃園辦事處、光鈦國際工業及瑞盟行銷桃園營業所等20家企業。

得獎的績優營業人三年內將享受多項獎勵待遇，包括各地區國稅局指定專人協助解決或指導有關稅務法令及實務問題、主動提供新頒賦稅釋令與法規修正稅務訊息、邀請參加租稅宣導活動、如期辦理營利事業所得稅結算申報並繳清稅款者，除經人檢舉或涉嫌違章逃漏稅外，予以書面審核及免列入營利事業所得稅及營業稅選案查核對象等等。

另外，為肯定獲獎之殊榮，除了財政部致贈獎盃外，北區國稅局也特別致贈由該分局轄區績優營業人臺華窯設計「結實昌盛‧綠彩纏枝」的精美瓷瓶，藉此祝福象徵績優營業人事業昌盛及生意繁榮之福運。

表揚活動當天併同辦理講習會，宣導自112年度起即將施行的受控外國企業(CFC)制度，協助營業人及專業代理人深入瞭解此一重要賦稅新制，以接軌國際反避稅趨勢，及早因應並落實CFC制度，建立徵納雙方共識，共同維護租稅公平。桃園分局同時也籲請營業人誠實開立統一發票及配合推動電子發票，鼓勵大家消費時多使用載具存取雲端發票，一起建立e化賦稅環境，讓產業經濟再升級，國家建設更美好。

►連假後低頭可見腳趾 凹背可看曲線的秘密

►讓毛小孩骨骼更健康的「紐沛Dr.好骨力口嚼錠」才399元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
台中聯結車綠燈右轉　女當場被輾斃
7年級生藝人「2千萬買2間房」　他見YT訂閱不到30萬：怎賺
《毒梟》河正宇好友竟「跟柳演錫同齡」！　韓網嚇歪：太衝擊了
大胃王千千聯名雞胸肉「標100g秤只有81g」　廠商回應了
「中山好青年」殺警案判8年　酒吧又砍人！逃大陸被遣返下場曝
退休老員工「忘記請假」單車狂騎11km　看中鋼收假單安心了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市勞工局獲評「志願服務績優」機關　攜手勞工志工再創服務捷報

密室逃脫救災體驗　黃偉哲真的「震」撼到！

智泰科技捐贈1389套AI教材　桃園市47所中小學受惠

獲獎率僅萬分之2.9！　北區國稅局桃園分局表揚20家績優營業人

關注警察人員安危與福利　林燕祝建議刑警大隊搬遷到溪南

兩岸三地唯一入選　2023全球智慧醫院評比...台中榮總上榜

南投縣74宗教團體獲低碳認證標章　盼共同打造低碳環保寺廟

機車事故近5成為學生族群　里港警方前進大仁科大交安宣導

縣市議員也要申報財產　雲林縣府斗六公所合辦說明會

海外求職別上當！南投11人遭拐騙至柬埔寨　5人還沒救回

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

隋棠曝3歲兒浪漫舉動：想娶媽媽XD　聽温昇豪緋聞「他和另一半信任彼此」

女友試衣太囉嗦「關靜音」　以為安靜惹...下秒被巴頭

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

芭比Q了...老爸幫她曬褲　衣架撐歪凸起形狀超害羞

蛇行哥騎錯路被叭氣炸！　一路逼車狂譙下秒慘自摔

台南市勞工局獲評「志願服務績優」機關　攜手勞工志工再創服務捷報

密室逃脫救災體驗　黃偉哲真的「震」撼到！

智泰科技捐贈1389套AI教材　桃園市47所中小學受惠

獲獎率僅萬分之2.9！　北區國稅局桃園分局表揚20家績優營業人

關注警察人員安危與福利　林燕祝建議刑警大隊搬遷到溪南

兩岸三地唯一入選　2023全球智慧醫院評比...台中榮總上榜

南投縣74宗教團體獲低碳認證標章　盼共同打造低碳環保寺廟

機車事故近5成為學生族群　里港警方前進大仁科大交安宣導

縣市議員也要申報財產　雲林縣府斗六公所合辦說明會

海外求職別上當！南投11人遭拐騙至柬埔寨　5人還沒救回

CTESA國際合作AIT先鋒試驗　努力健全電競生態圈

老公吵著要PS5遊戲機！　妻用這台「骨董電玩」秒征服

營收創新高+本益比不到10倍　專家「點名13檔」：股價委屈了！

iPhone 14開賣！幸運果粉沒熬夜又多拿一支iPhone 13　直呼台灣大哥大好貼心

耳朵有水2情況「恐癌症前兆」！醫示警：3個月↑沒退聽力會受損

東森寵物新店盛大開幕！加入會員就送購物金

台南健康嘉年華　麻豆新樓護理之家凱比機器人吸睛

陳時中喊「孩童遊戲權」遭迴力鏢打到？　陳思宇曝遊具檢驗塞車原因

歐盟推「電的迫降」緩解能源危機　成敗取決27國是否團結

張國煒經營能力備受肯定　公司還沒賺錢股價已達23元、官股銀行也超支持

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

地方熱門新聞

即／桃園楊梅、平鎮深夜飄塑膠味！居民聞到頭超暈　

即／桃園深夜惡臭原因找到了！

鹿港分局偵查佐騎車卡車底命危

台南迪士尼水上氣球爆裂兇手是「殭屍」？

大安變電所地下電纜洞道即將貫通

母鹿受難公鹿守護　山友淚相救

體驗採筍…　龍潭三坑水鄉茭白筍季9/17展開

藍營議員批桃園負債增　鄭文燦：減債22億

9/20~21停水23小時　屏東9千用戶受影響

台南「新住民聯合關懷總會」被檢舉

蘭陽媽祖文化節　今海巡起駕祈求平安

佯稱物主雇吊車偷25噸鋼材被逮

阿嬤跌跤拒幫忙　女警一句話卸心房

台南東區裕義路及仁德文德路完成路平改善

更多熱門

相關新聞

杏一9月營收年增15.17%　全年業績可望再創新高

杏一9月營收年增15.17%　全年業績可望再創新高

連鎖醫材通路龍頭杏一醫療（4175）今（12）日公告9月營收5.17億元，較上月成長3.36%，較去年同期成長15.17%，創同期新高；第3季營收15億元，年增12.44%，為單季歷史新高；累計今年前9月營收達43.19億元，較去年同期成長12.03%。

捐血做公益　桃園分局送好禮

捐血做公益　桃園分局送好禮

北區國稅局桃園分局租稅宣傳

北區國稅局桃園分局租稅宣傳

國稅局租稅宣導「獎很多」

國稅局租稅宣導「獎很多」

國稅局表揚85家開立發票績優營業人

國稅局表揚85家開立發票績優營業人

關鍵字：

北區國稅局桃園分局績優營業人

讀者迴響

熱門新聞

名醫王群光過馬路被機車撞上！血流一地送醫不治

女女同婚配偶12天狂約7男！他「下身赤裸」暴斃摩鐵

浩子罕見火大當場變臉！

快訊／長沙大樓起火　整棟陷火海黑煙狂竄

保夾1980元！「娃娃機店夾到Coach」他開盒傻眼

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

黃鴻升走2年「我們想你」！

超多人愛傳！訊息配上「1表情符號」引眾怒

V吻額Jennie原圖瘋傳！緊貼彼此合照

小鬼黃鴻升離世2週年　峮峮低調PO照「天空符號」有洋蔥

保時捷電動車撞護欄　車主被活活燒死

雙方全素顏！金宇彬巴黎約會7年女友申敏兒

驚揭罹癌…她手捧「瘀青豪乳」將切除！網心疼

收荷莉履歷　酷炫提議拍「怎復活」被封鎖

重陽節要發錢了　住這縣市爽領9千元

更多

最夯影音

更多
她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲

她飆罵「怎請自閉症？」 路人暖為身障店員發聲
痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

痛毆10分鐘又被叫去買酒！南投男生前摔倒遭勸：別喝了

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

超狂阿嬤提「10磅保齡球」　丟出全倒！孫笑：被慘電

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

坤達正式上任《玩很大》黑隊隊長　放話邀柯佳嬿：叫她自己過來！

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

玩電動求神明保佑！　抱主機＋滑鼠過香爐

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面