獲獎率僅萬分之2.9！　北區國稅局桃園分局表揚20家績優營業人

▲統領百貨桃園分公司接受績優營業人表揚。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

為獎勵營業人誠實開立統一發票及配合政策使用電子發票，財政部北區國稅局桃園分局16日舉辦「111年度績優營業人表揚暨受控外國企業(CFC)制度租稅教育宣導」活動。桃園分局長戴月琳表示，轄區內經財政部核定20家績優營業人，其中11家為開立統一發票績優營業人，9家為使用電子發票績優營業人，獲獎率僅萬分之2.9，相當不易。

▲北區國稅局桃園分局表揚20家績優營業人。（圖／北區國稅局桃園分局提供）

戴月琳說，桃園分局包括桃園、八德、龜山、蘆竹、大園，營業人家數達6萬9,702家，今(111)年獲獎的20家績優營業人，包含各行各業，有亞洲健康城、東源物流、優雅食公司、宮前五金、桃禧航空城大飯店、台灣羅門哈斯電子材料、帝凱國際實業、信宏起重工程、住都飯店、韓美半導體、日益興公司、全國食材廣場、統領百貨桃園分公司、協祐公司、秋雨食品、三和紙業、濟緯實業、長榮國際桃園辦事處、光鈦國際工業及瑞盟行銷桃園營業所等20家企業。

得獎的績優營業人三年內將享受多項獎勵待遇，包括各地區國稅局指定專人協助解決或指導有關稅務法令及實務問題、主動提供新頒賦稅釋令與法規修正稅務訊息、邀請參加租稅宣導活動、如期辦理營利事業所得稅結算申報並繳清稅款者，除經人檢舉或涉嫌違章逃漏稅外，予以書面審核及免列入營利事業所得稅及營業稅選案查核對象等等。

另外，為肯定獲獎之殊榮，除了財政部致贈獎盃外，北區國稅局也特別致贈由該分局轄區績優營業人臺華窯設計「結實昌盛‧綠彩纏枝」的精美瓷瓶，藉此祝福象徵績優營業人事業昌盛及生意繁榮之福運。

表揚活動當天併同辦理講習會，宣導自112年度起即將施行的受控外國企業(CFC)制度，協助營業人及專業代理人深入瞭解此一重要賦稅新制，以接軌國際反避稅趨勢，及早因應並落實CFC制度，建立徵納雙方共識，共同維護租稅公平。桃園分局同時也籲請營業人誠實開立統一發票及配合推動電子發票，鼓勵大家消費時多使用載具存取雲端發票，一起建立e化賦稅環境，讓產業經濟再升級，國家建設更美好。