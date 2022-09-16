關注警察人員安危與福利　林燕祝建議刑警大隊搬遷到溪南

▲台南市議員林燕祝建議刑警大隊搬遷到溪南的重點區域，讓警察人員在指揮刑案偵辦與社會治安的維護都可以兼顧。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



台南市議員林燕祝於16日總質詢時指出，據統計近3年故意殺人案件數，台南市是六都中最高，警力與警械裝備不足，市府又控管警察局與消防局百分之15的預算，每年10月才能夠解控管，讓長期關注警察安危和福利的她感到非常遺憾。

林燕祝議員也提出將維護治安的刑警大隊搬遷到溪南的重點區域，讓警察人員在指揮刑案偵辦與社會治安的維護都可以兼顧。

現刑警大隊位置偏北，機動性不足，又百分之75的刑案都發生在溪南地區，由於永康區公所計畫遷到原砲校的永康創意設計園區，亦即占地約1.5公頃的機21用地，林燕祝議員建議將刑警大隊一併納入規劃搬遷至該地。但永康創意設計園區現原有建築物電訊大樓屋齡逾30年，無裝設電梯，且停車受限土地難以活用，若進行整修預估需1.5億元經費，拆除重建則需3.2億元，林燕祝議員認為將舊有建物拆除，重新規劃設計成為具有嶄新功能的台南市刑警大隊新址，是最好的選擇。

對於刑大提出『AI智慧巡防系統建置』案遭智慧發展中心暫緩編列，林燕祝非常不滿，因為AI智慧巡防系統具有車牌辨識、即時影像傳輸、巡邏軌跡、 任務設定和緊急通訊等功能，可提升線上破案率，嫌犯將贓車藏於地下室停車場都可被揪出，治安無死角，還可保障員警執勤時的安全，有效數位化，是現行可補警力不足替代方案之一。桃園已安裝101套，嘉義市也裝了14套，台南只有3套且已屆使用年限的系統，這次刑警大隊編了費用181萬9千元預計購置22套，每台巡邏車配置一套，市長說治安沒有最好只有更好，該項經費卻被智慧中心暫緩編列，讓人遺憾。

林燕祝也建議整併5人以下的分駐所，目前台南市有53個分駐所都屬5人以下，最迷你的只有一人，包括善化二溪、新化岡林、歸仁依仁，以及保東共4所，這些小分駐所若發生類似學甲歹徒持刀攻擊警察搶警槍事件，誰協助？警力整併可靈活編排勤務，增加巡邏密度和機動性，可讓員警參加常年訓練和臨時請假，更符合釋字第758號保障警察工作權及健康權的闡述意旨。

至於毒品檢驗費在今年度2022年預算短缺400多萬，林燕祝希望可以補足，並增編500萬元預算，也要求市府2023年度開始可以取消對警消百分之15預算的管控。