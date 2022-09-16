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大陸 大陸焦點 特派現場

反擊美對台軍售　陸宣布制裁波音防務、雷神CEO

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國防安全合作署2日宣布總額11.06億美元（約336億元新台幣）的對台軍售案，引起中國大陸不滿。大陸外交部發言人毛寧16日宣布，為了維護中國主權和安全利益，中國政府決定對參與此次售武的雷神技術公司董事長兼首席執行長海耶斯、波音防務公司總裁兼首席執行長科爾伯特實施制裁。

毛寧在記者會上指出，美國向台灣出售武器嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報的規定，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，「中方對此堅決反對，予以強烈譴責。」

▼國軍F-16V掛載最新型的響尾蛇飛彈。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼F-16V成軍，鳳展專案升級後的F-16V配備主動電子掃描陣列雷達（AESE），掛載最新型AIM-9X響尾蛇飛彈，升級後的頭盔，駕駛艙內的新式作戰電腦,座艙儀表,頭盔瞄準系統。（圖／記者呂佳賢攝）

毛寧說，為了維護中國主權和安全利益，中國政府決定對參與此次售武的雷神技術公司（Raytheon Company）董事長兼首席執行長海耶斯（Gregory J. Hayes）、波音防務公司（Boeing Defense, Space & Security）總裁兼首席執行長科爾伯特（Ted Colbert）實施制裁。

毛寧強調，中方再次敦促美國政府和有關方面恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止售台武器和美台軍事聯繫、停止製造台海局勢緊張因素，「中方將根據形勢發展，繼續採取一切必要措施，堅定維護自身主權和安全利益。」

美國國防安全合作署2日宣布3批總額共11.06億美元的對台軍售案，包括100枚響尾蛇飛彈、60枚魚叉飛彈、監視雷達合約等。

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軍售制裁波音防務雷神

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