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社會 社會焦點 保障人權

人夫整天打砲小三！她勾魂媚喊「給你而已」　跩嗆正宮：不會離開

▲桃園市邱姓男子與盧姓女子發生婚外情，盧女去年懷孕生子，邱男遭盧女前夫提告妨害家庭。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲基隆人夫婚前劈腿，婚後竟還跟女友藕斷絲連，正宮崩潰提告求償。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／基隆報導

一名正宮剛生產完，但丈夫卻開始行蹤不明、徹夜不歸，經詢問後才發現，丈夫婚前劈腿，而現在還跟婚前女友藕斷絲連，甚至還變本加厲同居，小三更囂張的對她嗆聲，說自己絕對不會離開。不僅如此，小三確診新冠肺炎後，丈夫還被列為親密接觸者而遭隔離，讓她氣得對兩人提告求償，法官審理後，判兩人須連帶賠償正宮10萬元。

正宮提告主張，她與丈夫2020年10月交往，並於2021年9月6日登記結婚，隔天就生下小孩，但沒想到，丈夫卻開始行蹤不明、徹夜未歸，經她詢問後，才知道丈夫與婚前女友仍有往來，還變本加厲同居，她氣得找上小三，希望小三能還給她完整家庭，但沒想到，小三不僅豪不避諱向她坦承，自己持續與其丈夫發生性行為，還在她婆婆出面規勸時，大言不慚表示不會離開其丈夫。

正宮表示，在那之後還有不明人士透過IG傳送訊息罵她，而丈夫公司聚餐時，小三竟也在場，她氣得衝到現場，希望藉由三方在場，徹底解決兩人之間的不當交往，但小三卻毫無愧疚之意，事後更持續傳送曖昧訊息給丈夫等。此外，小三確診後，丈夫更被列為親密接觸者而被隔離，讓她氣炸，憤而對兩人提告求償。

小三辯稱，與人夫是在2018年交往，有結婚的共識，她2020年10月間發現人夫常常不即時回訊息，還有行蹤不明的狀況發生，她2021年1月底忍無可忍與人夫溝通，人夫向她稱，他在外有跟其他女人交往，還說會斷乾淨。

小三指出，她因深愛人夫選擇原諒，但人夫卻行蹤詭異，經質問後才知道，人夫早就與其他人生下小孩了，後來她要求看人夫的身分證，但對方卻堅決不給，堅稱自己未婚，她情到深處無怨尤，再次原諒人夫，還稱願意接納人夫的小孩，直到2021年11月中旬，正宮找上門，她才知道人夫早已結婚，在這之後2人便斷開這段不倫戀。

小三強調，正宮提出的對話紀錄，只有人夫較為主動的發言，她只冷淡回覆「怎樣、嗯、不要、不好」，沒有任何性暗示或較煽情的言論，無法認定2人在交往，2人是因為先前借款關係，才會定期聯絡，雖然她確診時有通報人夫為親密接觸者，但那只是因為人夫認為，確診當時2人有接觸超過15分鐘。

小三表示，自己對人夫盡心盡力，全心相信人夫卻一次一次遭受打擊，強調自己才是受害者，稱自己目前擔任財務秘書，月薪僅3萬元，還要撫養年邁父母，希望法院能酌減賠償金額。

對此，法官審理後查出，兩人的對話內容曾提及，「你有小孩跟老婆了，我現在只是個小三而已」、「白癡嗎？你甘願嗎？我也不想這樣，就是出生了，難道丟掉嗎？你會希望我是這種不負責任的人嗎？」、「他要生都不會跟你商量，你可以對他負責啊」、「我也要對你負責啊」。

另外，法官還發現兩人對話提及發生性行為的部分，「老公，我只是想要完全擁有你而已」、「今天喔！今天打炮」、「整天打炮，才給你而已，下班早點回家」等，法官認定兩人確實共同侵害正宮配偶權，因此判兩人須連帶賠償10萬元。全案可上訴。

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