YTR聯名雞胸標100g　一量「只81g」她傻眼！廠商：失重20%正常

▲產品標示100克，實際一量卻只有81克。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在有不少廠商看準網紅經濟，攜手人氣YouTuber推出聯名商品。就有女網友買了一款聯名嫩雞胸，發現明明標示100克，肉卻感覺很小塊，便拿出食材磅秤，一量就傻眼，因為只有81克。事後，廠商雖有回覆解釋，但許多人都無法接受，「既然知道重量可能會少到20%，為什麼不一開始重量多抓一點？」

這位女網友在Dcard板上發文，提到某款YouTuber聯名的嫩雞胸只有80克，「這個重量是正常的嗎……標示寫100克欸……」也在留言處直呼，「拿出來的時候有點傻眼」，而且包裝上並沒有寫「固形物」多少克。

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照片一出，不少人都傻眼，「哇塞！這塊看起來真的有夠小」、「正常頂多正負10吧？負到19的有點多欸！反應看看」、「這好誇張！感覺吃完會很有空虛感。」還有網友也有感，「之前叫家人幫我買雞胸肉，結果買這款超小，以為它克數本來就少，感覺跟其他比少1/3。」

事後原PO詢問廠商，對方解釋，「生產流程是先醃漬，再將醃漬後的生肉包裝封口，逐包秤重（扣除包裝袋超過100g），最後再連包裝一起進入熟化設備，完成生產）。因此，產品包裝標示的重量是含包裝袋內所有產物的總重量，即是『肉品及肉汁』的總重量。」

▲廠商解釋，100克是是「肉品及肉汁」的總重量。（圖／翻攝自Dcard）

廠商指出，雞胸在熟化過程會有肉汁流出，所以如果只測量肉重可能會不到100克，肉汁流出的比率也會因為每塊肉質結構不同有差，「就我們過往生產上的經驗，20%的失重率是在正常範圍內的。」也強調對生肉原料規格有嚴格控管，會設定在100克至120克，並逐片過磅。

不過，對於廠商說法，原PO就質疑，「這樣的話，至少包裝上要寫除水重吧？」有人也直呼無法接受，「既然知道重量可能會少到20%，為什麼不一開始重量多抓一點？」還有網友遇過類似情況，「以前買他牌，也是少了20幾克，連手掌大小都不到，打去客服問是說生重拿去煮熟後，連同包裝和湯湯水水=品管看的重量，明明就和其他差超多。」