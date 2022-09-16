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離岸人民幣對美元貶破「7」關口　逾2年最差！專家：不需過度擔心

▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

▲離岸人民幣對美元貶破「7」關口。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

9月15日晚間，離岸人民幣對美元匯率盤中「破7」。Wind數據顯示，截至北京時間9月15日20時，離岸人民幣對美元匯率最低下探至7.0183。在岸人民幣對美元匯率也逼近「7」，最低至6.998。民生銀行首席經濟學家溫彬卻呼籲，不需要過度擔心，人民幣匯率對美元匯率雙向波動是常態。

據《證券日報》報導，對於時隔2年多人民幣匯率再次「破7」，民生銀行首席經濟學家溫彬表示，這主要受到美聯儲為抑制高通脹而加速收緊貨幣政策的影響。隨著美元指數不斷走強，包括人民幣在內的非美元貨幣大多出現了不同程度的貶值，與英鎊、歐元、日元等主要發達經濟體貨幣相比，人民幣貶值幅度相對較小，而且人民幣匯率指數總體穩定。

據Wind數據統計，截至9月14日，今年美元指數上漲14.92%，同期人民幣對美元匯率下跌9.56%，歐元、日元、英鎊對美元則分別貶值了12.19%、24.14%、14.7%。

展望後期，溫彬認為，從中國經濟基本面看，預計三季GDP增速較二季度有明顯回升，通脹水平溫和可控，國際收支狀況良好，特別是經常項目和直接投資等國際收支基礎性項目保持較高順差，為人民幣匯率穩定和外匯市場平穩運行奠定了基礎，人民幣不存在持續貶值的基礎。

中銀證券此前發布研報認為，即便短期人民幣匯率「破7」，也不需要過度擔心。預計四季度，隨著美聯儲緊縮節奏放緩，美元指數見頂回落，國內穩增長政策逐步見效，人民幣匯率或將震蕩回升。

市場也不必過度擔心「破7」。早在2019年8月5日，央行有關負責人回應人民幣匯率「破7」時曾表示，人民幣匯率「破7」，這個「7」不是年齡，過去就回不來了，也不是堤壩，一旦被沖破大水就會一瀉千里；「7」更像水庫的水位，豐水期的時候高一些，到了枯水期的時候又會降下來，有漲有落，都是正常的。

溫彬建議，隨著人民幣匯率形成機制的不斷完善，人民幣匯率彈性日益增強，對美元匯率雙向波動是常態。對於外向型企業而言，要樹立匯率風險中性的理念，主動利用衍生工具，做好匯率風險管理，保持正常的生產經營。

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