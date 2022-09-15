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金馬獎遭批「政治化」　香港影協籲務須三思：以免殃及池魚

▲▼第58屆金馬獎星光紅毯，評審團。（圖／金馬執委會提供）

▲第58屆金馬獎星光紅毯。（圖／金馬執委會提供）

記者蔡儀潔／綜合報導

第五十九屆金馬獎頒獎典禮將於11月19日舉行，不過香港影業協會向會員發信，表示金馬獎近年日趨「政治化」，如果會員希望參與，務須三思，以免殃及池魚，捲入無謂的糾紛中。此事在香港引發爭議，對此，金馬獎大會回應稱，會繼續敞開大門，歡迎各地華語電影參與。

據《香港01》報導，該信件中寫道，近期地緣政治日益緊張，嚴重影響兩岸四地文化交流，而近年金馬獎頒獎典禮中，多名台灣導演或藝人一再提出與電影藝術不相符的言論，將政治與電影混為一談，玷污電影的獨立藝術性，將整個活動拖進充斥爭議的胡同中，因此希望會員謹慎處理。

據《有線新聞》報導，香港影業協會理事長洪祖星表示，有些台灣導演說到台獨問題，「我們覺得非常嚴重，萬一發生這些事，我們既尷尬，又好像宣傳他們這些言論，害怕如果在台灣有這些事發生，會否影響會員到國內發展，所以我們溫馨提示。」

當被問及「若奧斯卡頒獎嘉賓或者得獎者說台獨、港獨，你們會不會有相同想法？」時，洪祖星稱，「但我現在暫時未見到，所以暫時我們沒有想到這件事。」

▲田啟文在醫院受訪談吳孟達現況。（圖／CFP）

▲田啟文。（圖／CFP）

香港電影工作者總會發言人田啟文表示，要考慮金馬獎，很多人就會想考慮金馬獎外是否需要考慮台灣投資方、台灣導演、台灣演員，很多東西要考慮，這些疑慮我不知是否引伸至，「我希望弄清楚，但其他人可能會無限放大，所以這個不是好的方向。」

對此，台灣金馬獎大會表示，一向秉持公平開放、自由的精神鼓勵傑出電影與電影人，一直敞開大門歡迎各地華語電影參與，不畏風雨，現在未來都會持續堅持這個原則與價值。

實際上，近年香港電影方對金馬獎的態度從以往積極參與，變成淡然處理，甚至不報名。上屆亦只有《鬼同你住》、獨立電影《少年》及獲12個提名的《濁水漂流》參與，最後贏得最佳改編劇本一獎。

此事在網上引發熱議，大批香港網友表示，「提出呢個「提醒」嘅，又何嘗不是政治掛帥？！」、「佢哋（他們）先以政治考慮為首要，不會得罪亞爺（大陸）」、「不如全部拍抗日神劇！參加金雞獎，就一定無事」。不過也有網友認為，「兩岸惡化下的苦果」。

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