民進黨開鍘！12名違紀參選者開除黨籍　屏東縣黨部處分出爐

▲民進黨屏東縣黨部對違紀或退黨參選黨員做出處分 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

民進黨屏東縣黨部評議委員會於9月14日召開會議，針對第四類公職人員違紀參選作出評議，決議依黨章規定，對違紀參選或不參選之黨員予以黨紀處分。總計違紀參選人員共12人遭開除黨籍，至於5名退黨參選者，則決議5年內不得再入民進黨之處分。名單共17人逕送中央評議委員會核定。

被民進黨除名的12人及理由，分別是：

1. 高樹鄉長 楊秀文 違紀不參選

2. 長治鄉長 古佳川 違紀參選

3. 萬巒鄉長 林碧乾、湯文生 違紀參選

4. 內埔鄉長 沈商嶽 違紀參選

5. 車城鄉長 張雪屏 違紀參選

6. 枋寮鄉長 陳亞麟 違紀參選

7. 縣議員第一選區 趙文俊 違紀參選

8. 縣議員第二選區 蘇孟婕、鍾詔元 違紀參選

9. 縣議員第三選區 蕭禾秦 違紀參選

10. 縣議員第五選區 張榮傑 違紀參選

5名退黨參選者：

1. 九如鄉長 盧譽元 5年內不得再入民進黨

2. 萬丹鄉長 簡天屏 5年內不得再入民進黨

3. 新園鄉長 周能智 5年內不得再入民進黨

4. 東港鎮長 黃禎祥 5年內不得再入民進黨

5. 縣議員第三選區 陳宗廷 5年內不得再入民進黨