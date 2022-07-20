高三男學生錄取清大「直奔派出所」！背後原因網友暖哭：好樣的

▲高三生錄取清華大學「直奔派出所」，向員警們分享喜悅。（圖／翻攝「清華大學」官網）



記者柯振中／綜合報導

重慶市萬州區的吳姓學生日前收到清華大學的錄取通知，立刻飛奔前往位在白巖路的紅光派出所，與所內員警分享喜悅。之所以會如此，背後藏著感人原因，原來吳姓學生一家經濟拮据，靠著員警的贊助才能持續就學，如今考上了清華大學，讓所內的員警都感到欣慰。

綜合陸媒報導，吳姓學生以高考676分的分數，被清華大學錄取，收到通知書以後，立刻小跑步前往紅光派出所，向員警們分享喜悅，而所內員警看到錄取通知書，也都露出了開心的笑容。

▼所內同仁看到吳姓學生的錄取通知書，露出了開心的笑容。（圖／翻攝微博）



看似平凡的故事，背後卻藏著感人的原因，吳姓學生一家生活拮据，紅光派出所的所長得知狀況，研究後決定資助吳姓學生上學，除了贊助學習相關的費用，也給予吳姓學生許多關心、幫助。

▲▼除了學費相關的贊助以外，派出所員警也會給予生活上的幫助。（圖／翻攝微博）



如今吳姓學生成功錄取清華大學，所內員警同仁相當感動，吳父還特地訂製了一面錦旗送往派出所，以感念派出所員警3年以來的幫助。所內同仁對於吳姓學生錄取清華感到十分開心，也送上了鮮花與助學金，同時叮嚀「上大學也要努力學習」。

網友們看完感人的故事，忍不住流下眼淚，在貼文底下留言回覆，「懂得感恩的好少年」、「而且這還是我們當年的中考狀元哦」、「總算看到了些真實的人間溫暖」、「雙贏的結局，孩子有光明的前途，大家身邊也有了榜樣」、「員警叔叔好樣的，這個男孩也很棒！」

►竹炭過濾，為你保有最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►買一次用整年！衛生紙抗漲「超狂下殺」800元有找

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完