限時開吃！超商「哈根達斯雪糕、迷你杯」通通7.3折　口味任你挑

▲7-11哈根達斯迷你杯、雪糕下殺7.3折。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

雖然天氣已漸漸變涼，但還是要吃冰！就有超商祭出限時「哈根達斯」優惠，全系列迷你杯、雪糕通通可享「任2件169元」，等於原價下殺7.3折，平均每件只要85元，超級划算；另外還有全新2款「用喝的保養品」，即日起還可享單瓶42元、任2瓶82元優惠。

7-11祭出限時「哈根達斯」優惠，即日起至10/4前，哈根達斯迷你杯/雪糕全系列可享「任2件169元」，相當於原價230元打7.3折，平均每件只要85元。

另外，7-11獨家推出用喝的保養品「好菌の對策ABC纖姿飲」、「好菌の對策科技燕窩白賦美妍飲」，皆為0脂肪，且為添加專利益生菌的機能飲品；為慶祝新品上市，即日起至9/20前可享「單瓶42元、任2瓶82元」，OPEN POINT會員更可享「科技燕窩白賦美妍飲」當筆加購單瓶39元。

▲全新「用喝的保養品」即日起至9/20前可享單瓶42元、任2瓶82元。

▲全家哈根達斯迷你杯、雪糕單件75折。（圖／全家提供）

全家即日起至10/4前也有「迷你杯、雪糕單件75折」，且口味不限，有草莓冰淇淋迷你杯、夏威夷果仁迷你杯、抹茶冰淇淋迷你杯、巧克力冰淇淋迷你杯、淇淋巧酥迷你杯、芒果冰淇淋迷你杯、櫻桃黑莓迷你杯、西瓜草莓迷你杯、香草冰淇淋迷你杯，以及西瓜草莓脆皮雪糕、淇淋巧酥雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、草莓冰淇淋雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、抹茶杏仁粒雪糕、巧克力草莓巧脆雪糕、芒果脆皮雪糕等任選，原價115元，現在只要87元就能買到。

同步還有「Fami!ce霜淇淋買1送1」，9/16起至9/18止，不限口味，無論想吃招牌「小農鮮奶霜淇淋」還是最新「東方美人霜淇淋」，或一次嗑爆2口味的「胖胖版綜合款」通通都有，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

▲超商霜淇淋買1送1吃3天。（圖／記者蕭筠攝）