限時7天爽喝！超商「8大咖啡飲品優惠」來了　拿鐵風味冰飲下殺46元

▲7-11推出連續7天「8大咖啡飲品」優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

秋意漸濃，趕快喝杯咖啡療癒一下！就有超商推出「8大咖啡飲品」組合優惠，最多可省下160元，最甜蜜的蜂蜜拿鐵現在下殺每杯57元，拿鐵風味冰飲任選7杯325元，共有5款風味可選，平均每杯也只要46元，趕快把握機會省荷包喝咖啡了。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「CITY秋分7犒賞」優惠，即日起至9月21日限時7天，品項有CITY CAFE蜂蜜拿鐵（冰／熱）任選7杯400元、CITY CAFE風味飲任選7杯325元（限65元系列指定商品，含大杯冰皇家伯爵拿鐵、大杯冰太妃焦糖瑪奇朵、大杯冰焙烤榛果風味拿鐵、大杯冰巧克力可可歐蕾、大杯冰脆酷摩卡咖啡）、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱）7杯300元、CITY TEA現萃茶香鑽水果茶7杯350元。

以上限量優惠品項每會員可限購4組，提供線上、門市支付購買，兌換期限至2022年12月31日止。

▲星巴克今（15）起推出買1送1。

星巴克推出「分享秋天特選美好｜特選濃縮咖啡飲料好友分享」，即日起至9月16日止，期間每天上午11點至晚上8點，購買2杯特大杯相同風味、冰熱一致的特選濃縮咖啡飲料，可享好友分享優惠，每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取。

提醒民眾，以上優惠不適用車道服務、管制區門市，另外草山、清境、科教館、日月潭、花蓮和平、中埔穀倉、洄瀾、奇美博物館、宜蘭頭城、墾丁福華、福隆觀海、海生館、竹北自強、南投休息站、泰安南、泰安北、西湖休息站、芎林文德、彰化高鐵、宜蘭宜興、新店莊敬、土城大潤發、高雄博愛、振興、高雄大寮門市也不適用。