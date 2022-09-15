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縣市施政滿意度調查出爐！花蓮摘3金6銀　徐榛蔚滿意度達8成

▲▼花蓮縣於11個施政面向中奪得3項金獎6項銀獎縣長，徐榛蔚親自出席頒獎典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣於11個施政面向中奪得3項金獎6項銀獎縣長，徐榛蔚親自出席頒獎典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

最新施政成績單出爐！花蓮縣長徐榛蔚14日北上出席「全國縣市施政滿意度調查發布記者會暨贈獎典禮」，花蓮縣於11個施政面向中奪得3項金獎6項銀獎，徐榛蔚感謝鄉親攜手合作，讓花蓮擁有大步向前的豐沛力量。

「國際智慧城市，觀光友善花蓮！」徐榛蔚表示，感謝鄉親對於縣府團隊的支持，以及花蓮縣政府團隊跟13鄉鎮市首長的攜手同心。花蓮縣總面積為4,628平方公里，一共跨越六個縣市，是全國面積最大的縣級行政區，地下汙水處理的部分在大花蓮地區達7成以上，現行則持續針對中區進行汙水處理的規劃。

▲▼花蓮縣於11個施政面向中奪得3項金獎6項銀獎縣長，徐榛蔚親自出席頒獎典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚談到，5G的時代將不可能化為可能，花蓮地理位置南北狹長，醫療資源集中於北花蓮，提升各區醫療量能刻不容緩，2019年花蓮縣開始推動智慧診間再到行動診間，讓行動不便的鄉親無須出門就能遠距診療，在長照的網絡裡面花蓮的覆蓋率達83%，4月初疫情上揚後，花蓮縣和新北市是同步啟動居家照護的城市，從醫院、診所再到衛生所做三方區域的醫療聯盟，讓花蓮的醫療量能大步向前，將危機化為轉機。

▲▼花蓮縣於11個施政面向中奪得3項金獎6項銀獎縣長，徐榛蔚親自出席頒獎典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣在環境保護、醫療衛生、觀光旅遊等三個面向榮獲金獎。

徐榛蔚也說，花蓮是國際觀光城市，近年來無論是全民運還是全中運，我們以運動體育帶動觀光，這是非常龐大的運動經濟產業鏈，誠摯地邀請大家來花蓮體驗好山、好水、好空氣。

▲▼花蓮縣於11個施政面向中奪得3項金獎6項銀獎縣長，徐榛蔚親自出席頒獎典禮。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲徐榛蔚感謝鄉親攜手合作，讓花蓮擁有大步向前的豐沛力量。

花蓮縣歷年來在醫療衛生及觀光旅遊面向名列前茅，今年更是躋身金獎，顯示地方的進步來自鄉親的支持與鞭策。會中，由台灣世界新聞傳播協會會長劉立漢頒贈「縣市長滿意度銀獎」獎牌予徐縣長，花蓮縣在「環境保護」、「醫療衛生」、「觀光旅遊」等三個面向榮獲金獎，在「社會福利」、「教育品質」、「藝術文化」、「防疫表現」以及「幸福感」等五面向獲得銀獎。

台灣世界新聞傳播協會委託艾普羅行銷市場研究公司進行「《施政用心、人民有感》全國縣市施政滿意度調查」，本次民調訪問日期於今年7月25日至8月28日，調查結果依各縣市20歲以上性別、年齡、行政區比例進行加權，調查內容不僅有縣市長施政滿意度，更涵蓋11個施政面向，為國內針對各縣市施政涵蓋面向最廣的全國性大型民調。
 

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