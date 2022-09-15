柯前幕僚：陳時中像2014年的柯文哲　「打黃或蔣」非單一策略

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰倒數70多天，操盤民進黨台北市長參選人陳時中空戰策略的副秘書長林鶴明15日接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，他說，現在陳時中很像2014年的台北市長參選人柯文哲，全台灣都在關心他的選舉，也有很多小額捐款；至於未來競選策略要打無黨籍參選人黃珊珊、或者國民黨參選人蔣萬安？林說，不會是單一策略。

主持人周玉蔻今天關注，若2022台北市長選舉贏，是否就是民進黨的獲勝，或者要台北市、桃園市都贏？林鶴明說，民進黨要爭取每個地方都勝利，支持者非常關心、期待陳時中勝選，台北市長選舉畢竟是首都的「三咖督」，受關注度的量能是很充足的，只是現在都在討論跟市政沒什麼關係的議題，不過這會慢慢結束。

林鶴明分析，現在除了台北市民，中南部很多支持者都在關心陳時中的選舉，上一個有這樣氛圍的是2014年的柯文哲，當時民眾希望他打敗時任國民黨參選人連勝文，不管是小額捐款等支持都很多，現在陳時中也有這樣的氣氛。

對於競選策略，周玉蔻詢問，會正面凸顯陳時中，或者跟對手做攻防？主打黃珊珊還是蔣萬安？林鶴明直言，這都不會是單一策略，黃珊珊、蔣萬安有錯都要質疑；周問，黃珊珊陣營希望「棄蔣保黃」，複製柯文哲的狀況，這會出現嗎？林說，陳時中很有氣魄說要過半，競選策略到最後會有板塊的計算，現在很多人還沒有關心選舉，候選人團隊就是要準備好到最後。