政大男廁驚見「陳時中凝視」！學生抬頭崩潰：害我挫在褲子上

▲政大男廁隔板出現陳時中頭像，引發熱議。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中日前PO出免治馬桶宣傳影片，引來外界聯想到電影「熔爐」裡的片段，甚至被質疑、嘲諷是在偷窺等。不料，近日有人將陳時中照片貼在政大男廁的隔板上，讓該校學生看到後「嚇到挫屎」，畫面一出，引發熱議。

有政大學生14日在臉書「NCCU政大學生交流板」PO出照片，只見一張陳時中頭像就出現在廁所的隔板上，疑似是在翻玩陳時中宣傳影片的「偷窺」情節，讓原PO看了後嚇壞直呼，「哪個北七貼的害我挫在褲子上。」

▲陳時中日前拋出公廁換裝免治馬桶的政見。（圖／翻攝自Facebook／陳時中）

原PO補充，這張照片是出現在總圖4樓的男廁，「撇除選舉、性騷擾合庫子問題不談，這個裝置藝術達到從線上到線下、從虛擬到實體的新高度，堪稱迷因界表率。」另外，他已經將照片撕掉，並強調自己只是去廁所抽張紙擦鞋，「我沒有真的挫出來。」

畫面曝光後，馬上引發不少網友關注，北市議員徐巧芯也轉發表示，「政大學弟妹好猛XD決定了，明天我也要帶一個陳時中的頭去朱學恒的直播」；台北市議員參選人柳采葳則稱，「什麼時候知道一個候選人芭比Q了呢？那就是被人當笑話看的時候喔！看來原本民進黨最自豪的年輕人支持度慘了。」

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