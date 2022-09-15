「民進黨側翼如不受控的比特犬」　他曝有人氣到不投票了

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，去年採買疫苗過程中，政界、工商業界等大老曾致電「別浪費力氣」，引發討論，時任衛福部長的民進黨台北市長參選人陳時中遭受質疑，媒體人周玉蔻則開轟慈濟，引發各界關注。媒體人謝寒冰指出，先是疫苗採購爭議，又有綠營側翼亂咬，像不受控的比特犬，讓不少身為慈濟法親的偏綠支持者都說不想投票了。

謝寒冰說，疫苗採購爭議這件事本來應該不會燒到這麼大，ˇ但側翼把它搞到網路上吵得沸沸揚揚，而陳時中每一次被問，講法又都不一樣，越搞越糟，好像當初做決策的不是他，所以才不知道發生什麼事。

謝寒冰也提到，民進黨有一些「豬隊友」，竟然在攻擊慈濟，甚至有慈濟的法親，是深綠的人，他們也受不了，但不願意投國民黨，才氣到想說乾脆選舉不要去投票了。

謝寒冰認為，民進黨現在策略已經亂掉，而豬隊友就像會咬人的比特犬，而民進黨已經快要被自己的比特犬咬死。

針對疫苗風波，陳時中強調，「當時我身為防疫指揮官，必須對防疫負責，疫苗愈早進來，對國人愈好，我絕對不可能去擋疫苗」，受訪時還脫口而出，稱疫苗沒進來他要負最大責任，這樣子還擋疫苗，不是瘋子嗎？