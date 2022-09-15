　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「民進黨側翼如不受控的比特犬」　他曝有人氣到不投票了

▲▼民進黨台北市長參選人陳時中上午前往木柵市場掃街拜票，並在當地店家享用滷肉飯。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露，去年採買疫苗過程中，政界、工商業界等大老曾致電「別浪費力氣」，引發討論，時任衛福部長的民進黨台北市長參選人陳時中遭受質疑，媒體人周玉蔻則開轟慈濟，引發各界關注。媒體人謝寒冰指出，先是疫苗採購爭議，又有綠營側翼亂咬，像不受控的比特犬，讓不少身為慈濟法親的偏綠支持者都說不想投票了。

謝寒冰說，疫苗採購爭議這件事本來應該不會燒到這麼大，ˇ但側翼把它搞到網路上吵得沸沸揚揚，而陳時中每一次被問，講法又都不一樣，越搞越糟，好像當初做決策的不是他，所以才不知道發生什麼事。

謝寒冰也提到，民進黨有一些「豬隊友」，竟然在攻擊慈濟，甚至有慈濟的法親，是深綠的人，他們也受不了，但不願意投國民黨，才氣到想說乾脆選舉不要去投票了。

謝寒冰認為，民進黨現在策略已經亂掉，而豬隊友就像會咬人的比特犬，而民進黨已經快要被自己的比特犬咬死。

針對疫苗風波，陳時中強調，「當時我身為防疫指揮官，必須對防疫負責，疫苗愈早進來，對國人愈好，我絕對不可能去擋疫苗」，受訪時還脫口而出，稱疫苗沒進來他要負最大責任，這樣子還擋疫苗，不是瘋子嗎？

►日本「人體工學靠墊」1780元！超多功能、舒壓又放鬆

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／高雄驚見全裸女浮屍！　漂「船舶出入港區」航道
抓到了！「裸拍族」攻進牛稠子車站　2對男女慘了
神旺飯店今熄燈！　「傢俱清倉2元起」限時快搶
4個月兵役恐「延長為一年」！　前立委分析：這些人是第一批
安以軒百億老公「涉83項罪名」細節曝！　不法獲利60億
星巴克今起「全品項買一送一」　限時優惠一次看
綠營人士分析：陳時中像2014年柯文哲　「打黃或蔣」非單一策
美女醫「全家確診BA.5」！曝症狀哀號：是一般感冒100倍
「我把錢看太重」　獨輪車冠軍逃出KK園區！曝暗黑內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

周玉蔻為護陳時中戰慈濟　沈富雄：看了會起乩

美參院外委會通過「台灣政策法」　何志偉揭3意義：擴大軍事支持

「民進黨側翼如不受控的比特犬」　他曝有人氣到不投票了

柯前幕僚：陳時中像2014年的柯文哲　「打黃或蔣」非單一策略

民進黨大咖助拳無效？　侯友宜選情穩、林佳龍恐「空陸戰乏力」

徐巧芯遭迴力鏢打到？酸阿中盜圖自己也被抓包　她深夜回應了

徐巧芯被挖臉書「涼麵蒸餃照」也盜圖　她酸：刪文裝沒事？

政大男廁驚見「陳時中凝視」！學生抬頭崩潰：害我挫在褲子上

4個月兵役恐「延長為一年」！前立委分析：這些人是第一批

擔心惡夢重演　恩恩爸嘆「全家不敢住新北！」侯友宜回應了

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

失聯64小時尋獲法官遺體　勇消齊喊「123」迴盪山谷

周玉蔻為護陳時中戰慈濟　沈富雄：看了會起乩

美參院外委會通過「台灣政策法」　何志偉揭3意義：擴大軍事支持

「民進黨側翼如不受控的比特犬」　他曝有人氣到不投票了

柯前幕僚：陳時中像2014年的柯文哲　「打黃或蔣」非單一策略

民進黨大咖助拳無效？　侯友宜選情穩、林佳龍恐「空陸戰乏力」

徐巧芯遭迴力鏢打到？酸阿中盜圖自己也被抓包　她深夜回應了

徐巧芯被挖臉書「涼麵蒸餃照」也盜圖　她酸：刪文裝沒事？

政大男廁驚見「陳時中凝視」！學生抬頭崩潰：害我挫在褲子上

4個月兵役恐「延長為一年」！前立委分析：這些人是第一批

擔心惡夢重演　恩恩爸嘆「全家不敢住新北！」侯友宜回應了

警察杯杯曬暈了！「騎機車1動作」讓網笑翻　10秒影片曝：好可愛

「開打逾200天」烏俄何時停戰？　UN祕書長和普丁通話後回應了

伊能靜20歲兒作品入選蘇富比！小哈利拒接綜藝：不想錯過大學生活

大馬豬仔飛泰國當翻譯！一下機就被扎毒針　醒來已在緬甸KK園區

「同學不好意思啦！」林靖凱沒收安打發IG　戴培峰無奈攤手

阿嬤家挖到鼻祖級神卡　全網認證「兒時願望」：難借還要寄小孩

砂石車撞進台鐵大里=福隆路線！「恐翻落鐵軌」現場警戒中

快訊／高雄驚見全裸女浮屍！她漂「船舶出入港區」航道　死因待查

台積電除息影響大盤23點　法人點名蘋概、航運族群成台股救生圈

3年內推出至少10款新車　Honda公布電動機車計畫

徐若瑄演唱會後台更衣片曝光！　2分鐘急換裝...網笑：像F1換輪胎

政治熱門新聞

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

周玉蔻警告蔣孝嚴：約束好你那沒出息的兒子！　蔣萬安競辦回應了

兵役恐延為一年！前立委：這批第一個中

政大男廁驚見陳時中凝視！學生抬頭崩潰

快訊／傳郭台銘被逼簽「不選總統切結書」　總統府：沒聽說過

恩恩爸嘆全家不敢住新北！侯友宜回應了

酸阿中盜圖自己也被抓包　徐巧芯深夜回應

王定宇再被挖泡麵、魚丸湯、鹹酥雞全都盜圖

內部民調曝「侯友宜支持度剩48％」　林佳龍：低於45％我有可能贏

郭台銘曾簽「不參選總統切結書」？　永齡執行長劉宥彤當時這樣說

陳時中木柵市場拜票　阿嬤騎車經過喊：你害了台灣

桃首長民調出爐！張善政、鄭運鵬差距2百分點　鄭寶清吸「這人」最多票

砲打高虹安翻車！「農藝女孩」嘆被政治追殺

徐巧芯「涼麵蒸餃照」被控盜圖　她酸：刪文裝沒事？

更多熱門

相關新聞

林鶴明：陳時中像2014年的柯文哲　「打黃或蔣」非單一策略

林鶴明：陳時中像2014年的柯文哲　「打黃或蔣」非單一策略

台北市長選戰倒數70多天，操盤民進黨台北市長參選人陳時中空戰策略的副秘書長林鶴明15日接受廣播節目「新聞放鞭炮」專訪，他說，現在陳時中很像2014年的台北市長參選人柯文哲，全台灣都在關心他的選舉，也有很多小額捐款；至於未來競選策略要打無黨籍參選人黃珊珊、或者國民黨參選人蔣萬安？林說，不會是單一策略。

民眾黨聯手太陽城青商會擦亮路口反光鏡

民眾黨聯手太陽城青商會擦亮路口反光鏡

酸阿中盜圖自己也被抓包　徐巧芯深夜回應

酸阿中盜圖自己也被抓包　徐巧芯深夜回應

徐巧芯「涼麵蒸餃照」被控盜圖　她酸：刪文裝沒事？

徐巧芯「涼麵蒸餃照」被控盜圖　她酸：刪文裝沒事？

政大男廁驚見陳時中凝視！學生抬頭崩潰

政大男廁驚見陳時中凝視！學生抬頭崩潰

關鍵字：

陳時中2022九合一大選2022台北市長周玉蔻

讀者迴響

熱門新聞

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

26歲男星消失8年在跑外送

蔡阿嘎搶先「開箱iPhone 14」網嗨翻！

快訊／劉引商罹新冠肺炎過世！

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

南瑪都颱風可能「下墜球」近台　最新風場預報資料曝光

世衛：COVID-19全球疫情大流行有望結束

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

iPhone 14 Pro系列開箱！Joeman曝唯一缺點

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

隱藏版來了！　LINE貼圖「免費7款」快下載

68歲男摩鐵「連結18歲妹」！馬上風送醫不治

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面