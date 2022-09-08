　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

舒味思® X ETtoday 品味野餐日華山週六登場！IG人氣店家都在這

▲▼ 野餐。（圖／翻攝自unsplash）

▲連假期間許多人喜歡就近找合適的地點野餐，享受大自然氛圍，不失為放鬆休息的一種好方法。（圖／翻攝自unspalsh）

消費中心／綜合報導

最讓人感到興奮的連假即將來臨，今年你打算怎麼度過呢？回想起去年、前年，怎麼每年都過得大同小異？難得今年好不容易可以跟親友好好相聚，絕對不想再了無新意，無論如何都要用不一樣的方式跟好友同歡！國定假日終於可以放鬆身心，把握週末連假，揪上親朋好友一起來華山文創園區享受豐富的週六市集，想野餐、遛毛孩、約會、或是帶家中的半獸人出來放電都沒問題！

工作忙碌的日常中只要碰上連假就有大確幸，暫時把工作擺一邊，出門走走享受都會假期，現在更偏好就近找尋適合放鬆心情的活動地點，現代人除了看展，最愛的休閒活動就是逛市集，尤其是結合別具風格、時尚富質感的野餐活動，更能吸引民眾參與。

▲▼舒味思氣泡水產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲陽光、草地、氣泡水，為連假帶來沁涼的幸福感。（圖／記者周宸亘攝）

東森新媒體ETtoday和質感氣泡水品牌Schweppes舒味思®，於連假週六在華山文創園區舉辦「SchweppesＸETtoday品味野餐日」，就是要讓你享受前所未有的品味市集和超chill的野餐行程，「SchweppesＸETtoday品味野餐日」號召多家人氣品牌進駐，現場可一次搜集人氣爆棚的質感輕食跟絕美甜點，好看好吃又好拍！享受市集令人垂涎的美味，當然要來點涼爽的飲品，Schweppes舒味思® 氣泡水500mL（原味／萊姆口味）豐沛氣泡加上清爽的口感，在炎熱的午後帶來沁涼暢快的幸福感，隨性在草地上席地而坐，享受音樂和微風的吹撫，更是難得的連假體驗。

▲▼舒味思氣泡水產品拍攝。（圖／記者周宸亘攝）

▲Schweppes舒味思® 氣泡水500mL（原味／萊姆口味）擁有豐沛氣泡、暢快口感超迷人。（圖／記者周宸亘攝）

今年東森新媒體ETtoday攜手Schweppes舒味思®讓你享受不用遠行奔波的連續假期，搭上捷運就能優雅抵達，市集現場匯集IG人氣爆棚店家，有外型絕美的SOLA日式棉花糖，寶寶藍、寶寶粉等色系讓人拍到停不下來；網路爆紅的BUTTER&人氣奶酥吐司也進駐，充滿幸福感的香甜奶酥大人小孩都無法抗拒；當然還有夏天最開胃的Shala He Yo 沙拉。健康餐盒，招牌舒肥雞胸肉沙拉絕對能在週六午後滿足你的胃。除此之外，還有免費馬卡龍及Schweppes舒味思® 氣泡水500mL（原味／萊姆口味），搭配天然酸甜的果乾組合，為品味野餐日畫龍點睛，滿足視覺和味覺的多重享受，愜意自在的氛圍讓人捨不得離開。

▲▼ SchweppesＸETtoday品味野餐日,Schweppes舒味思,氣泡飲。（圖／品牌提供）

▲SchweppesXETtoday品味野餐日號召IG人氣店家：Shala-He-Yo沙拉健康餐盒、山海豆花、飽角。

▲▼ SchweppesＸETtoday品味野餐日,Schweppes舒味思,氣泡飲。（圖／品牌提供）

▲SchweppesXETtoday品味野餐日號召IG人氣店家：冶人甜點＆花、日香高級吐司專賣店、SOLA棉花糖。

▲▼ SchweppesＸETtoday品味野餐日,Schweppes舒味思,氣泡飲。（圖／品牌提供）

▲SchweppesXETtoday品味野餐日號召IG人氣店家：司康中毒、朝日三明治、Yellow熱狗堡。

▲▼ SchweppesＸETtoday品味野餐日,Schweppes舒味思,氣泡飲。（圖／品牌提供）

▲舒味思® X ETtoday 品味野餐日，於9/10(週六)中午12點開始，下午還有金曲歌手演唱，陪你一起度過chill的午後。

質感氣泡水品牌Schweppes舒味思®也在現場設立品牌攤位，清新暢快的氣泡水，絕對是炎炎夏日的救星，Schweppes舒味思®更推出促銷活動，在10/4前全通路單筆發票購買《舒味思氣泡水全系列商品500mL任兩瓶或1.25L任乙瓶》以手機編寫簡訊輸入「SCH +發票後8碼數字」傳送至83811即有機會抽中《輕奢華露營體驗》!更多詳細內容可參考文末活動官網連結，Schweppes舒味思® 氣泡水跟你一起，讓生活更添時尚儀式感！別忘了把握9/10（六）下午到華山文創園區一起過個都會時尚感滿滿的連假。

活動詳情請參閱Coke官網►https://www.coke.com.tw/zh/home

ET快訊
快訊／10多歲少女打BNT心肌炎　獲救濟金300萬
快訊／午後雷雨！　5縣市大雨特報
麻古買1送1！　18大手搖飲「中秋優惠」快收
自願讀警專…讓手足都能念大學　凃明誠姊悲痛不斷流淚
快訊／摘蜂窩反遭螫頭　捕蜂男搶救8小時不治
iPhone 14空機95折！　開賣當天送到家
iPhone 14「台港美日售價」曝！　一比全愣：台灣都最貴
快訊／北市男「不爽被超車」　開槍轟對方下體中彈
「清冠二號」臨床研究出爐！　降低74%死亡率

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】James Dyson 設計大獎台灣得獎作品揭曉！聽障騎士專用安全帽勇奪冠軍

超商獨家「棉被奶蓋飲品」來了！美式、拿鐵加倍濃郁　限時79折爽喝

舒味思® X ETtoday 品味野餐日華山週六登場！IG人氣店家都在這

緊緊黏住家人的心！「全聯超級廠商月」讓長輩戴著假牙也能穩固享樂活

美國減重醫學新發現！氧氣濃度決定下半身的寬度

99購物節怎麼省錢買？　電商活動優惠+限定主打攻略一次看

周末小確幸！　超商限時3天「霜淇淋買1送1」

大杯美式只要22元！4大超商「中秋咖啡優惠」一次看　買1送1喝到爽

拚手速的時候到了！9元iPhone 13、Macbook Air限時搶

中秋烤肉這樣最Chill！ 全聯料理之王3冠亞軍上菜

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

兒子想養狗求媽媽9年　願望終實現激動落淚！

自動製熱狗堡機狂失誤　裝麵包全歪掉超鬧事XD

林穎孟要求簽不投降承諾書　柯文哲怒嗆：我管妳去死！

林俊傑現身親哥婚禮「大飆高音」　網笑：是簽售會嗎...超好聽！

鄧紫棋直播同框男友：聊不下去！　他狂說「我不知道」她要瘋了XD

【廣編】James Dyson 設計大獎台灣得獎作品揭曉！聽障騎士專用安全帽勇奪冠軍

超商獨家「棉被奶蓋飲品」來了！美式、拿鐵加倍濃郁　限時79折爽喝

舒味思® X ETtoday 品味野餐日華山週六登場！IG人氣店家都在這

緊緊黏住家人的心！「全聯超級廠商月」讓長輩戴著假牙也能穩固享樂活

美國減重醫學新發現！氧氣濃度決定下半身的寬度

99購物節怎麼省錢買？　電商活動優惠+限定主打攻略一次看

周末小確幸！　超商限時3天「霜淇淋買1送1」

大杯美式只要22元！4大超商「中秋咖啡優惠」一次看　買1送1喝到爽

拚手速的時候到了！9元iPhone 13、Macbook Air限時搶

中秋烤肉這樣最Chill！ 全聯料理之王3冠亞軍上菜

王浩宇批「寶桑基金會」違反利益迴避法　饒慶玲提三點回應並提告

最年輕疫苗受害救濟！10多歲少女打BNT心肌炎「獲救濟金3百萬」

快訊／午後雷雨報到！5縣市「大雨特報」防雷擊強陣風

曹瑞傑殉職！叔撫遺體「從溫暖到冰冷」…心碎喊：下輩子當我兒子

內政部刪「酸句」！網狂刷一排「笑死」　她炮火十足獲封女王

台積電上漲2.5元、收475　台股漲173點站上14500關卡

iPhone 14系列亮相「mini款消失了」　日媒揭關鍵原因

瑞士旅行通行證7折促銷　加贈歐洲網卡、推出少女峰和策馬特獨家套票

讓手足都能念大學…凃明誠讀警專！姊曝「他不報憂」：從小就溫柔

耕地使用熟成禽畜糞有機肥料　愛護環境也能提升生產力

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

消費熱門新聞

超商連3天「大杯極選拿鐵買1送1」

4大超商「中秋咖啡優惠」一次看！

颱風菜價漲實測廚房好物hold預算

調查網友十大救贖妙招不再罪惡感

10大速食店中秋優惠懶人包

超商大杯美式22元、大杯拿鐵29元爽喝

氧氣濃度決定下半身的寬度

中秋烤肉「醬」做清爽又簡單！

只有5天！超商美式29元、拿鐵37元

超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天

超商獨家「12星座限量馬克杯」來了

9大速食店「9月最新優惠」懶人包

超商獨家「棉被奶蓋飲品」限時79折喝

超商「特大杯美式買1送1」連喝3天

更多熱門

相關新聞

品味野餐日9/10華山連假登場

品味野餐日9/10華山連假登場

準備迎接久違的連續假期，很多人都已經準備好要過個精彩的假期，紛紛開始排行程、找景點，甚至翻遍訂房網站，就是想為全家人安排一個滿分連假，想要輕鬆地享受假期，搭乘公共運輸在城市裡悠閒走逛，不失為另一種能放鬆心情的好選擇。

翻玩古蹟旅館「airC&C」全新開張

翻玩古蹟旅館「airC&C」全新開張

揪團搶「免費包棟民宿」！最潮氣泡飲招待粉絲爽玩

揪團搶「免費包棟民宿」！最潮氣泡飲招待粉絲爽玩

麥當勞粉嫩櫻氣泡飲超高顏值

麥當勞粉嫩櫻氣泡飲超高顏值

日清泡麵PK台灣古早味雞蛋糕！

日清泡麵PK台灣古早味雞蛋糕！

關鍵字：

SchweppesＸETtoday品味野餐日Schweppes舒味思氣泡飲

讀者迴響

熱門新聞

iPhone 14 Pro亮相！瀏海走入歷史

鄭家純解開內衣脫了！

iPhone14台灣售價全系列上漲2000元

很難再戰1年！他預測「4族群」搶換iPhone 14

天母奧客藏6便當等打折！店家硬起來被讚爆

3款舊iPhone降價！　唯獨「這型號」變更貴

爆乳妹撞死人　男友穿Fendi鞋法庭狂放電

iPhone 14十大亮點！台灣27900起　明預購、9／16上市

i13 mini降2000元！果粉曝降價少內幕：快搶庫存

凃明誠死前討水喝　高大成揭原因

梅花估今生成上看中颱　連假變天時間曝

福原愛被江宏傑踢爆說謊　日媒震驚「她態度無視」

天秤才第三！最懶星座排行榜Top 5

即／男不爽被超車　開槍轟對方下體...鼠蹊部中彈

娘家收回房子！婆婆提1要求「讓出荒廢老屋」網喊扯

更多

最夯影音

更多
見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝

見翁路邊推車！騎士暖相助　推10分鐘上坡...他送筍答謝
名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

名車斜插慢車道送小孩上學　騎士被擋怒：全都讓你就好

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

情侶都懂！女友愛美食　只吃一口後全放男友手

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

宋仲基客串櫃哥對戲金高銀　《小女子》剛播就有人領便當

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

先生1人分飾4角打麻將　隔離太無聊妻笑：很認真

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面