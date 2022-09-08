舒味思® X ETtoday 品味野餐日華山週六登場！IG人氣店家都在這

▲連假期間許多人喜歡就近找合適的地點野餐，享受大自然氛圍，不失為放鬆休息的一種好方法。（圖／翻攝自unspalsh）



消費中心／綜合報導

最讓人感到興奮的連假即將來臨，今年你打算怎麼度過呢？回想起去年、前年，怎麼每年都過得大同小異？難得今年好不容易可以跟親友好好相聚，絕對不想再了無新意，無論如何都要用不一樣的方式跟好友同歡！國定假日終於可以放鬆身心，把握週末連假，揪上親朋好友一起來華山文創園區享受豐富的週六市集，想野餐、遛毛孩、約會、或是帶家中的半獸人出來放電都沒問題！

工作忙碌的日常中只要碰上連假就有大確幸，暫時把工作擺一邊，出門走走享受都會假期，現在更偏好就近找尋適合放鬆心情的活動地點，現代人除了看展，最愛的休閒活動就是逛市集，尤其是結合別具風格、時尚富質感的野餐活動，更能吸引民眾參與。

▲陽光、草地、氣泡水，為連假帶來沁涼的幸福感。（圖／記者周宸亘攝）



東森新媒體ETtoday和質感氣泡水品牌Schweppes舒味思®，於連假週六在華山文創園區舉辦「SchweppesＸETtoday品味野餐日」，就是要讓你享受前所未有的品味市集和超chill的野餐行程，「SchweppesＸETtoday品味野餐日」號召多家人氣品牌進駐，現場可一次搜集人氣爆棚的質感輕食跟絕美甜點，好看好吃又好拍！享受市集令人垂涎的美味，當然要來點涼爽的飲品，Schweppes舒味思® 氣泡水500mL（原味／萊姆口味）豐沛氣泡加上清爽的口感，在炎熱的午後帶來沁涼暢快的幸福感，隨性在草地上席地而坐，享受音樂和微風的吹撫，更是難得的連假體驗。

▲Schweppes舒味思® 氣泡水500mL（原味／萊姆口味）擁有豐沛氣泡、暢快口感超迷人。（圖／記者周宸亘攝）



今年東森新媒體ETtoday攜手Schweppes舒味思®讓你享受不用遠行奔波的連續假期，搭上捷運就能優雅抵達，市集現場匯集IG人氣爆棚店家，有外型絕美的SOLA日式棉花糖，寶寶藍、寶寶粉等色系讓人拍到停不下來；網路爆紅的BUTTER&人氣奶酥吐司也進駐，充滿幸福感的香甜奶酥大人小孩都無法抗拒；當然還有夏天最開胃的Shala He Yo 沙拉。健康餐盒，招牌舒肥雞胸肉沙拉絕對能在週六午後滿足你的胃。除此之外，還有免費馬卡龍及Schweppes舒味思® 氣泡水500mL（原味／萊姆口味），搭配天然酸甜的果乾組合，為品味野餐日畫龍點睛，滿足視覺和味覺的多重享受，愜意自在的氛圍讓人捨不得離開。

▲SchweppesXETtoday品味野餐日號召IG人氣店家：Shala-He-Yo沙拉健康餐盒、山海豆花、飽角。

▲SchweppesXETtoday品味野餐日號召IG人氣店家：冶人甜點＆花、日香高級吐司專賣店、SOLA棉花糖。

▲SchweppesXETtoday品味野餐日號召IG人氣店家：司康中毒、朝日三明治、Yellow熱狗堡。

▲舒味思® X ETtoday 品味野餐日，於9/10(週六)中午12點開始，下午還有金曲歌手演唱，陪你一起度過chill的午後。

質感氣泡水品牌Schweppes舒味思®也在現場設立品牌攤位，清新暢快的氣泡水，絕對是炎炎夏日的救星，Schweppes舒味思®更推出促銷活動，在10/4前全通路單筆發票購買《舒味思氣泡水全系列商品500mL任兩瓶或1.25L任乙瓶》以手機編寫簡訊輸入「SCH +發票後8碼數字」傳送至83811即有機會抽中《輕奢華露營體驗》!更多詳細內容可參考文末活動官網連結，Schweppes舒味思® 氣泡水跟你一起，讓生活更添時尚儀式感！別忘了把握9/10（六）下午到華山文創園區一起過個都會時尚感滿滿的連假。

活動詳情請參閱Coke官網►https://www.coke.com.tw/zh/home