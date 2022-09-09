連假懶得動？你需要的是有品味的放鬆！舒味思® X ETtoday 品味野餐日拯救你的連假

▲連假來點慢節奏的享受，為假期加分。（圖／記者周宸亘攝）



消費中心／綜合報導

每天都在忙碌的工作中渡過，留給自己的時間少之又少，想要好好休息放鬆，但週休二日總嫌不夠，還沒做好心理準備又要迎接新的挑戰，正因為如此，連假一到就是要好好把握起來！下半年度第一個連假就要來了，該如何規劃得輕鬆舒適又兼具儀式感呢？除了熱鬧歡聚的超嗨party，更Chill更悠閒的選擇還有什麼？這次連假想來點慢節奏的享受，放鬆身心感受休假氛圍，用不過於喧鬧的音樂襯底、為假期再加分，和最在乎的人一起相聚談天，這就是極具品味的你最需要的Chill vibe！

現代人日常生活壓力大，總希望休假時能有不一樣的體驗，與其長時間開車出遊，更希望搭乘公共運輸輕鬆玩樂，連假期間，想融入群體又想保有自我、喜歡熱鬧又不想過於喧囂，東森新媒體ETtoday超懂你！攜手氣泡水質感品牌Schweppes 舒味思®，選在下半年度第一個連續假期，於台北華山文創園區舉辦一場「Schweppes x ETtoday品味野餐日」，讓渴望「輕度假」的大家在連假時，能有一個自在的好去處。

▲▼「Schweppes x ETtoday品味野餐日」邀請金曲新人壞特？te、Haezee黃瑋昕現場演唱，與大家共享舒味思® 氣泡水帶來的質感氛圍。

「Schweppes x ETtoday品味野餐日」將在連假的週六（9/10）登場，除了有強大市集陣容和chill vibe必備的音樂之外，還有多間人氣爆棚的質感系甜點、輕食名店一起在現場應援，在陽光下享受品味野餐的儀式感，品嚐特色輕食的同時，還能搭配質感氣泡水「舒味思® 氣泡水500mL（原味／萊姆口味），豐沛氣泡、清新暢快的口感，讓這個連續假期增添質感氛圍，為忙碌生活的休日時刻大加分。

▲「Schweppes x ETtoday品味野餐日」現場提供1,000份經典法式甜點－馬卡龍，給你滿滿幸福感。（圖／記者周宸亘攝）



9/10（六）下午「Schweppes x ETtoday品味野餐日」重磅上場，東森新媒體ETtoday與舒味思®也誠意滿滿，推出免費舒味思® 氣泡水500mL（原味／萊姆口味）搭配天然果乾的活動限定組合，只要配合拍攝舒味思®LOGO照片並上傳至社群， 有1,000名額等你來兌換！不僅有天然果乾，舒味思®也提供1,000份經典法式甜點－馬卡龍，讓你能在現場嘴裡吃著幸福甜美的甜點，享受著金曲歌手帶來的chill Vibe，除了舒味思®貼心準備的品牌質感小食外，現場更有紓壓的花藝手作課程，只要提前在網路上報名，報名網址https://forms.gle/E6mfVa8qJNWxmjTS6就有機會參加免費課程，能帶走親手打造的花藝作品，這場高質感品味市集讓這個假期充滿儀式感。

*「Schweppes x ETtoday品味野餐日」免費花藝手作課程報名網址https://forms.gle/E6mfVa8qJNWxmjTS6

Schweppes舒味思®更推出促銷活動，在10/4前全通路單筆發票購買《舒味思氣泡水全系列商品500mL任兩瓶或1.25L任乙瓶》以手機編寫簡訊輸入「SCH +發票後8碼數字」傳送至83811即有機會抽中《輕奢華露營體驗》!更多詳細內容可參考文末活動官網連結，想要體驗不一樣的連續假期？9/10（六）揪上好友一起來華山文創園區。

活動詳情請參閱Coke官網►https://www.coke.com.tw/zh/home