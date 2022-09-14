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習近平「疫情爆發後」首次出訪　第一站是哈薩克！喊話繼續一帶一路

▲▼習近平抵達哈薩克進行國事訪問（圖／翻攝自新華社）

▲中國國家主席習近平抵達哈薩克進行國事訪問。（圖／翻攝自新華社）

記者趙蔡州／綜合報導

中國國家主席習近平14日前往哈薩克共和國進行國事訪問，也是習近平自新冠肺炎在全球爆發以來首次出國訪問，而15日將在前往烏茲別克，和俄羅斯總統普丁會談。習近平在進行國事訪問前，發布了一篇名為《推動中哈關係在繼往開來中實現更大發展》的署名文章，強調兩國是彼此信賴的朋友及相互倚重的伙伴，兩國人民永遠肩並肩站在一起。

根據新華社報導，習近平在應哈薩克總統托卡耶夫邀請，前往哈薩克進行國事訪問前夕，在《哈薩克斯坦真理報》發表一篇名為《推動中哈關係在繼往開來中實現更大發展》的署名文章。習近平表示，今年是中哈建交30週年，兩國交往日益密切、合作馳而不息，是彼此信賴的朋友及相互倚重的伙伴。

▲▼習近平。（圖／路透）

▲習近平提出4大中哈合作願景。（圖／路透）

習近平說，他進行國事訪問期間，將與托卡耶夫總統就更好發展中哈永久全面戰略夥伴關係、推進中哈關係及全方位互利合作深入交換意見，具體有4項規劃，第一項為「持續發展兩國睦鄰友好」，保持高層密切交往，加強政府、立法機構、政黨及地方各層級交流合作，在涉及彼此核心利益和問題上相互給予支持。

第二項為「不斷深化互利合作」，中國願與哈薩克著眼後疫情時代，繼續做共建「一帶一路」的先行者，提升投資和貿易便利化水平，充分釋放口岸和跨境運輸潛力，推動雙方合作再上一層樓，推動全球發展倡議落地走實，為助推世界經濟復甦作出中哈貢獻。

第三項為「堅定捍衛共同安全」，中國願與哈薩克深化執法、安全、防務合作，合力打擊販毒、跨國犯罪組織，保障2國油氣管線等大型合作項目和人員安全。

第四項為「全面加強國際協作」，雙方要密切在國際組織上通力協作，及時就國際治理、糧食安全、能源安全、產業鏈供應鏈穩定、地區熱點等問題交換意見，反對單邊主義和陣營對抗，共同推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。

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