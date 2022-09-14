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摩斯推北海道七星米！新品鮭魚天婦羅、明太子可樂餅珍珠堡限定開賣

▲▼摩斯漢堡推出「北海道七星米」等新品。（圖／摩斯漢堡提供）

▲摩斯漢堡推出「北海道七星米」米漢堡，新口味「鮭魚天婦羅珍珠堡」、「明太子可樂餅珍珠堡」亮相。。（圖／摩斯漢堡提供）

記者林育綾／綜合報導

摩斯每年打造不同口味米漢堡，繼年初推出「超級大麥」系列後，今推出「北海道七星米」新品，讓消費者可品嚐北海道純淨、香Q的稻米；此外也推出「鮭魚天婦羅珍珠堡」及「明太子可樂餅珍珠堡」，將於9月16日～10月31日期間限定販售。

摩斯表示，「七星米」在日本擁有超高人氣，名稱源於北海道的夜晚，可見滿天耀眼閃亮的星星、北斗七星的光芒，加上當地空氣純淨、土壤肥沃，經清澈水源灌溉，種植出飽滿的稻穗。香氣十足、粒粒分明，口感軟Q、黏度適中，米飯咀嚼後於齒頰中，讓人回味無窮。

▲▼摩斯漢堡推出「北海道七星米」等新品。（圖／摩斯漢堡提供）

▲新品「鮭魚天婦羅珍珠堡」、「明太子可樂餅珍珠堡」，在9月16日～10月31日期間限定販售。（圖／摩斯漢堡提供）

此次推出期間限定的「鮭魚天婦羅珍珠堡」售價125元，嚴選來自北海道的鮮嫩秋鮭，切塊後搭配洋蔥、胡蘿蔔、四季豆，還有手工精心製成鮭魚天婦羅，淋上以柴魚昆布醬油為基底，加入台灣黃金蜜桔熬製的天丼醬。清爽的天丼醬汁與細緻魚肉，除了有新火花，更帶出蔬菜的鮮甜，而鮭魚天婦羅與七星米相互襯托，不必出國就可以享受道地北海道鮮味之美。

「明太子可樂餅珍珠堡」售價105元，以北海道綿密馬鈴薯及牛奶，加入洋蔥和日本九州福岡名產「辛子明太子」所製成。明太子起司可樂餅搭配爽脆高麗菜絲，層層堆疊在七星米米漢堡上，以特調日式辛口豬排醬提味，引出明太子起司可樂餅的精髓，讓漢堡整體清爽、口感層次多變。

為了推廣米漢堡，摩斯也在9月16日起推出「2022米漢堡達人抽獎活動」，凡消費者購買任一米漢堡，可憑發票登錄參加抽獎，或使用註冊會員的摩斯卡消費任一米漢堡、免登錄發票，即自動享抽獎機會，將抽出3名幸運兒可獲得「一年份米漢堡」、10名幸運兒可獲得「摩斯金點50點」，活動至10月31日截止，將於11月15日抽出。另外，購買北海道米系列商品「鮭魚天婦羅珍珠堡」或「明太子可樂餅珍珠堡」，可再加碼抽北海道雙人來回機票（價值5萬元）。

▲▼摩斯漢堡推出「北海道七星米」等新品。（圖／摩斯漢堡提供）

▲摩斯漢堡推出「北海道七星米」等多樣新品。（圖／摩斯漢堡提供）

而全台門市也同步供應季節性湯品與點心盒，包括「豚汁蔬菜湯」55元、「派對點心盒」售價299元，內含2份金魷魚薯餅組、1份摩斯雞塊、1份大薯、1份大黃金夯地瓜、2杯大杯冰紅茶。

咖啡控也可把握！9月16日～10月16日，凡在摩斯購買樂活牛肉堡、樂活嫩雞沙拉、大份黃金夯地瓜任一指定商品，加價29元，可再享受1杯中杯摩斯咖啡。也可另加20元升級為「拿鐵咖啡」或「卡布奇諾」。為感謝教師辛勞，9月28日教師節當天，持教師證或全教總會員卡，到全台摩斯漢堡門市消費，即享結帳金額 9 折優惠。

▲▼摩斯漢堡推出「北海道七星米」等新品。（圖／摩斯漢堡提供）

▲▼摩斯漢堡9月優惠。（圖／摩斯漢堡提供）

▲▼摩斯漢堡推出「北海道七星米」等新品。（圖／摩斯漢堡提供）

另外，人氣速食業者肯德基近來也推出期間限定新品「柚香柚甜咔啦脆雞」，特別挑選韓國黃金柚製成的柚子醬佐甘醇蜜香，淋在獨到裹粉手法炸成的酥脆咔啦脆雞，一口咬下有迷人柚香伴隨多汁脆雞，還有微辣口感，清爽甜蜜又酥脆，帶給消費者多重口感，即日起至10月24日限定販售。

▲肯德基推出期間限定新品「柚香柚甜咔啦脆雞」。（圖／記者林育綾攝

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