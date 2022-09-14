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中鋼台電考試爆電子舞弊「錄取收百萬」　找員工當槍手...削1.2億

▲檢察官查獲的相關舞弊電子設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲檢察官查獲的相關舞弊電子設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署今年初追查中油、台電、中鋼國營事業招考爆發的電子舞弊案，查出以吳姓主嫌為首的集團透過聘請解題學生作答，再報答案給戴耳機作弊考生，錄取酬勞至少120萬，初估5年作弊考生上百人，獲利上億，雄檢今（14）日偵結，將吳姓等6名嫌犯以詐欺罪嫌提起公訴。

▲檢察官查獲的相關舞弊電子設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲檢察官查獲的相關舞弊電子設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄地檢署表示，去年接獲檢舉中油、中鋼、台電等國營事業有考生舞弊，雄檢檢肅黑金專組主任檢察官劉穎芳、檢察官蔡杰承立即指揮法務部廉政署南部地區調查組偵辦，並於去年10月12日、11月1日、今年1月4日陸續指揮專案小組前往涉案人士住處等地搜索，共搜索17處，傳訊8名被告及多名證人，並扣得大量手機、藍芽耳機及偵測舞弊器材等電子舞弊器材。

▲檢察官查獲的相關舞弊電子設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲檢察官查獲的相關舞弊電子設備 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄地檢署檢察官訊問後，認為32歲台電基層現職員工郭姓男子、34歲中鋼現職員工林姓男子以及其配偶34歲陳姓女子，及集團首腦的女友(32歲)等4人涉犯刑法加重詐欺得利等罪嫌疑重大，向高雄地方法院聲請羈押禁見獲准；其餘4名被告除了有集團首腦還有涉作弊考生，均分別以1萬到10萬元不等交保候傳。主嫌今年二月到案後也遭收押。

檢廉調查，這個電子舞弊集團眼見國營事業新進人員考試有利可圖，有意舞弊的考生須先支付新台幣2萬元購買包含手機、耳機及訊號放大器等舞弊設備，錄取後再支付120萬至150萬元，並由集團聘請解題學生在筆試當天當場解題，再播報答案至考生配戴的耳機舞弊。

集團在筆試放榜後還會提供如協助修改自傳、教導面試技巧等相關服務。經清查集團自105年迄今已介入至少10次國營事業考試，上榜作弊考生人數初估上百人。若以每人委請作弊費用最少120萬元計算，集團不法獲利初估達1億2120萬元以上。

吳姓主嫌等人到案後坦承部分犯行，只承認大約幫忙了20名考生，檢方今日偵結，以詐欺罪將吳姓主嫌等6名嫌犯提起公訴。

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