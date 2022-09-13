更新到iOS 16也沒用　電池百分比這四種機型不適用

▲四款iPhone不支援電池百分比功能。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

iOS 16 正式版今日正式向大眾公布，但蘋果表示，部分iPhone機型即使升級最新系統也不能在狀態欄中顯示iPhone 電池百分比。這些機型包含iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12 mini 和iPhone 13 mini。

蘋果在今年 iOS 16 測試版中增加了電池百分比顯示功能，該功能可以在設定中的電池選項中開啟，開啟後狀態欄會一直顯示電量百分比，而不必向下滑動打開控制中心才看到。

在蘋果最新的幫助說明中，新的電池百分比在iPhone XR、iPhone 11、iPhone 12 mini 和iPhone 13 mini上不可用。不過，蘋果沒有提供說明為什麼這些設備為什麼不支援這個新功能。

雖然蘋果推出這個用戶期待已久的電量百分比功能，但蘋果給出的設計存在一些爭議，主要在於電池百分比數字包含在圖標內，即使電量不是100%，白色的電池圖標仍然完全被填滿，這容易讓用戶誤認為電量是滿的。直到電量剩餘 20% 或更低時，圖標的五分之一變成紅色，其餘部分變成半透明。