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iOS 16今上線　外媒盤點這8大功能還要等一等

▲▼iOS 16新功能。（圖／翻攝蘋果）

▲iOS 16新功能。（圖／翻攝蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果iOS 16今日對所有用戶發布，所有人都可以享受iOS 16的最新更新，更新包含鎖定畫面個人化、專注模式、訊息的新設定等等，但外媒MacRumors也盤點8大目前還未更新的iOS 16功能，這些功能可能要再晚一些才會上線。

即時動態

首先是即時動態，這項功能是包含在鎖定螢幕更新之中，但目前還未上線，只需看一眼鎖定螢幕，即可實時關注體育比賽或拼車等活動。借助 Live Activities API，第三方應用程式和 App Clips 都可以使用。

▲即時比分還不會出現在iOS 16上。（圖／取自9to5mac）

▲即時比分還不會出現在iOS 16上。（圖／取自9to5mac）

Game Center

使用 Game Center 多人遊戲，只要有支援 SharePlay 功能，就可以在FaceTime通話中自動開始與朋友一起玩。此外，與聯絡人做連結，就可以顯示朋友的 Game Center 個人資料，點擊查看他們在遊戲中玩的和取得的成就。

支援 Matter

這是新的智慧家居連接標準，可以使兼容的配件跨平台協作，Matter 允許用戶從更多兼容的智慧家居配件中進行選擇，並使用 Apple 設備上的 Home 應用程式和Siri來控制。

iCloud 共享照片

這是照片應用程式中的新選項，允許用戶創建共享照片庫並邀請任何擁有Apple ID的人查看、貢獻和編輯，包括收藏圖像和添加標題，所有參與者都擁有相同的權限，非常適合家庭。

密鑰共享

用戶可以通過訊息和郵件安全地共享 Apple Wallet 中的密鑰，讓使用更加方便。

Freeform

此為新的數位白板應用App，具有靈活的畫布，可以用來繪製項目圖表、整合重要資訊和頭腦風暴，具有實時協作功能和豐富的多媒體支援。

Safari更新

iOS 16之後，Safari可以進行推播通知設定，手機就算沒有開啟App，網頁的新資訊等等也會自動推送到手機。

衛星SOS

傳言許久的衛星通訊功能在iPhone 14系列上將全面搭載，不過目前iOS 16的更新尚未支援此功能，預計將於11月上路，首波僅限美國、加拿大開放。

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