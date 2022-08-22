外媒曝iOS 16正式版推出日期！　全新功能一次看

▲iOS 16預計與iPhone 14 Pro系列同時推出。（圖／翻攝推特「@AR72014」）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果iOS 16何時推出受到矚目，根據最新消息指出，蘋果工程師已在上周完成正式版的開發工作。iOS 16預計將與iPhone 14系列、 Apple Watch Series 8和watchOS 9同時推出。

彭博社記者戈爾曼（Mark Gurman）稱，蘋果（Apple Inc.）工程師已完成開發iOS 16正式版，而在戈爾曼早前的一份報告指出，蘋果計畫於美西時間9月7日舉行iPhone 14系列發表會，他並預估iPadOS 16和macOS Ventura推出時間會在10月。據他表示，蘋果已通知部分Apple Store零售店員工，為美西時間9月16日新產品發布日做準備，代表iPhone 14和Apple Watch Series 8等可能會在當天上市。

此外，天風國際分析師郭明錤轉發該爆料指出，蘋果這次最新一款的手機發布和發貨日期，可能都早於此前的iPhone 12和13，可能與蘋果對2022年第三季度前景樂觀有關。

iOS 16此次一大亮點為全新的螢幕鎖定設計，從通知到字體、顏色，都能隨用戶喜好進行更高自由度的個性化選擇，而且將支援多個螢幕鎖定。

根據曝光內容，iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max的iOS 16還有隨顯螢幕功能，在按下電源鍵鎖定螢幕後，螢幕會切換至Sleep版本，仍會顯示時間、個人工具列，當用戶再按下電源鍵後，螢幕就會切換回原來的彩色版本。

此外，iOS 16正式版包含的功能還有，專注模式比以往更容易調整，用戶可以在「訊息」APP中編輯或收回已發送的內容，或是將訊息標記為未讀，而且還支持SharePlay，和FaceTime 非常相似。

郵件APP方面，搜尋功能改進，同時支援收回等功能，若用戶尚未收到回覆，還可以設定提醒來檢查郵件。

蘋果也在試圖用Passkeys取代密碼，更便於用戶當入帳戶，是一種更加安全的生物識別方式。

另外還有，iCloud照片庫讓用戶能更輕易與家人分享照片，影片支援實時文本／字幕顯示，用戶還可以把主題從背景中提取出來。

其他方面，聽寫功能改進、地圖支援多站路線、蘋果也為用戶提供Apple Pay Later進行分期付款。

iOS 16 Beta5 版本在iPhone 狀態欄中增加了電池百分比顯示，此外還引述新的聲音設置，方便用戶透過聲音更容易查找Apple Watch 或定位iPhone。