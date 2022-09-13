網友留言「照片老闆給的」假的！　陳時中競辦：根本不是團隊成員

▲部落客照片被誤用。（圖／翻攝爆料公社公開版）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中昨晚一篇「滷肉飯文章」，被抓包疑似盜圖，卻有一名劉姓網友自稱團隊成員，在該篇文章下面留言說，PO文時發現少了張擺盤照，於是請老闆傳圖，「我們團隊沒有盜圖」；對此，陳時中競選團隊發言人林楚茵嚴正駁斥，趁亂造謠太可恥，「這是假的！這人根本不是團隊成員。請大家不要被誤導」。

▲陳時中昨天到萬華享用美食。（資料照／記者周宸亘攝）

該名劉姓網友到陳時中貼文下方留言說，「我們團隊的人都知道，吃飯皇帝大，所以遇到吃飯這件事時，我看到他們要拍照，都叫他們趕快吃，涼了就糟了。沒想到最後發文時，少了一張擺盤照片，我們就打電話問老闆能不能幫我們解決這問題，畢竟我來吃，還發文，這些是一個宣傳阿！」他強調，「這張照片是老闆傳來的，沒想到竟然造成這麼嚴重的問題。再次澄清，我們團隊沒有盜圖，這是老闆傳來的照片。」

對此，林楚茵今天下午闢謠表示，針對圖片誤用一事，錯就是錯、該道歉就道歉，但趁亂造謠的人實在缺德！她稱，第一時間陳時中的小編群已經正式道歉，並向長官自請處分，然而現在卻有位劉姓網友散佈不實訊息，說照片是店家給陳時中的，「這是假的！再重複一次，這是假的！這人根本不是團隊成員。請大家不要被誤導」。

林楚茵補充，昨天她就在現場，家香味食堂的滷肉飯、肉羹、滷味真的很香很好吃，對於引起這些爭議，實在對老闆跟部落客小可愛阿貴很歹勢，有錯就認，是其團隊負責任的態度，也奉勸對手們真的不要為了選舉無所不用其極，連這種造謠卑劣手段都用上，選舉選到頭殼壞去。