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貴婦包包鍊條「999黃金製」　過海關遭攔查總價破200萬

▲貴婦包包上的金鍊條太搶眼，一查真的是999黃金。（圖／翻攝微博，下同）

▲貴婦包包上的金鍊條太搶眼，一查真的是999黃金。（圖／翻攝微博，下同）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸海關20日破獲一起價值逾新台幣200萬元的黃金走私案；一名貴婦揹著小包包經過海關時，通過X光發現背帶鍊條圖像異常，加上金黃色實在太過耀眼，被海關攔下檢查，竟發現整條鍊條都是999黃金打造，2條重量更接近800克。

綜合陸媒報導，中國海關總署發布消息，廣州海關所屬的廣州白雲機場海關在管控旅客入境時發現異常，發現一名女性旅客隨身的斜背包不太對勁。眼尖的海關人員鎖定背包上過於耀眼的金屬鍊條背帶，觀察放入X光機掃描後，顯示鍊條密度過大，疑似為貴金屬製品。

▲▼貴婦包包上的金鍊條太搶眼，一查真的是999黃金。（圖／翻攝微博）

海關隨即攔查，發現金屬鍊條呈金黃色，硬度也較低，重量達到500克。之後海關官員又在同一班過境航班的另一名旅客隨身行李中，查獲另一個斜背包，金屬鍊條目測也是黃金製，重量達到299.4克。

經送檢鑑定，確定上述2條金屬鍊條中黃金含量高達99.9％，也就是坊間稱的999黃金，合計重799.4克。

近日黃金價格高漲，中國大陸黃金價格更在20日當天衝上4月以來的歷史高位，現貨黃金2431.43美元／盎司，相當於新台幣7萬8375元／盎司，約新台幣221萬元。

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