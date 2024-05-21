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1號颱風恐生成大迴轉　最靠近時間曝

（圖／翻攝JTWC）

▲最新西北太平洋衛星雲圖。（圖／翻攝JTWC）

記者陳俊宏／台北報導

今年第1號颱風「艾維尼」可能生成！氣象專家林得恩表示，熱帶擾動增強為颱風的機會大，下周一、下周二前後中心距離台灣最近。氣象專家吳德榮則說，熱帶擾動先逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離。對此，中央氣象署預報員張竣堯指出，仍得再觀察。

林得恩在「林老師氣象站」臉書說，熱帶擾動也來攪局！根據今晨歐洲ECMWF最新系集數值模式模擬結果顯示，周六前後於菲島東部外海有一熱帶擾動93W生成，初步研判，後續再增強為颱風的機會大。

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林得恩提到，下周一、下周二前後中心距離台灣最近，而運動路徑將循環境駛流場前進，以拋物線方式至日本南方海面的機會最大；由於距離尚遠，評估對台灣直接影響並不大，仍需持續追蹤關注。

▼林得恩提到，下周一、下周二前後中心距離台灣最近。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）

吳德榮則在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）系集模式、美國（GEFS）系集模式皆模擬，未來一周至10天，在菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，發展緩慢，其未來動向先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，兩國模擬皆有很大的不確定性，莫急下定論，應持續觀察。

對此，張竣堯接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，歐美模式都有做出一些低壓訊號，但時間比較落在這周後期或下周，若有生成低壓，也是要觀察未來走向。至於是否有成颱機率，他提到，模式每一報的強度不是很穩定，有時較強、有時較強，若有發展也是有機會成颱，仍得再觀察。

根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第1號颱風「艾維尼」（ Ewiniar，米克羅尼西亞提供，意為楚克群島傳統的風暴之神）。

▼吳德榮說，最新歐洲系集模式（下圖左）、美國系集模式（下圖右）皆模擬，未來一周至10天在菲東海面有熱帶擾動發展機率。（點圖可放大／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

（圖／翻攝「三立準氣象.老大洩天機」）

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