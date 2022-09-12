2特斯拉車主疑爭搶充電樁互秀下限！人身攻擊、三字經對罵4分鐘

記者白珈陽／台中報導

找不到停車位容易讓人火冒三丈，台中市2名特斯拉車主，疑為爭搶南區一家大賣場裡的充電樁，相互在停車場相互叫罵，其中1名車主疑為新住民，另1人為年輕男子，2人不停用各種不堪入耳的言詞辱罵對方，還牽扯到國籍進行人身攻擊，全部過程都被一旁民眾錄下PO網。

▲身穿黑色上衣的年輕男子與一名婦女，2人疑為爭搶電動車充電樁互相叫罵。（圖／截取自《社會事新聞影音》）

有民眾將這起停車糾紛上傳至網路社群，影片顯示，中年婦女與一名年輕男子疑為爭奪電動車的充電樁，正在發生爭吵；婦女不斷高分貝質問對方「這台特斯拉是你買的嗎？」、「你家住七期是你買的嗎？」，還說「我家一千多萬是我買的」、「這車子也是我買的不用貸款」，又嗆「你有我這本事嗎？沒有嘛。」

男子反嗆「以後看見妳車子一次刮一次」，「妳幾十歲的人才有這能耐，買房買車甘我屁事？」，並夾雜了許多三字經及人身攻擊用語。由於該名婦女疑是新住民，她疑似罵了一句「省的白癡這麼多」，男子被激怒後也針對國籍問題大肆嗆聲，2人身邊還有1名年輕女子，疑是該男子的友人，不知所措地呆站在一旁。全程影片約4分多鐘。

▲2人身邊還有1名年輕女子，疑是該男的友人，不知所措地呆站在一旁。（圖／截取自《社會事新聞影音》）

對此，轄區第三警分局表示，暫無接獲雙方報案，若有當事人到警局提告，將依法辦理。