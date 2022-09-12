黃偉哲爭取經費拓寬文賢路、改建文賢橋　治理水患兼提升道路品質

▲台南市文賢橋改建已提前完成，12日市長黃偉哲前往視察，並期許工務局團隊再接再厲，早日完成第二階段文賢路拓寬工程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市為促進台南都會公園、奇美博物館一帶觀光發展，解決三爺溪水患問題，經向內政部營建署爭取生活圈道路系統總經費約6億元，進行仁德區文賢路拓寬及三爺溪排水文賢橋改建兩項工程，文賢橋改建已提前完成，12日市長黃偉哲前往視察，期許工務局團隊再接再厲，早日完成第二階段文賢路拓寬工程。





市長黃偉哲表示，文賢路的拓寬工程擔負地方交通的重責大任，仁德區位於文賢路上跨越三爺溪的文賢橋，因橋梁底高程嚴重不足，以致每遇大雨容易造成水患問題，同時，文賢路也是通往臺南都會公園、奇美博物館的重要道路，交通頻繁，改建橋梁、拓寬提升道路水準與品質，是城市發展必要的建設，之前已完成第1階段工程，第2階段拓寬工程完成後，交通量能夠更平順，完善道路品質，以避免民眾飽受塞車之苦，並提升都會公園與保安車站之區域交通需求及觀光發展。





仁德區成功里里長鄭晴而指出，這段鄰近三爺溪，之前遇到颱風容易積水、或淹水情形，橋樑改建後，改善排水通洪能力，解決淹水問題，這裡的居民都很高興看到道路品質之改善。





工務局表示，台南市仁德區文賢路(台1線至保安路)拓寬工程，全長約1913公尺，原12公尺道路拓寬為15公尺，投入總經費約5億7971.8萬元(用地費2億3472萬元，工程費3億4499.8萬元)分2階段辦理。第1階段由台86線橋下至保安路，包括文賢橋改建，道路長約497公尺，寬度15公尺，雙向各佈設一混合車道並增設人行道。第2階段由台1線至台86線，道路長約1413公尺，拓寬段雙向各佈設一混合車道並增設人行道，兩案工程預計今年11月底前全部完工。





第1階段文賢橋改建與文賢路（台86線橋下至保安路）拓寬工程，依經濟部水利署「三爺溪排水及西機場排水治理計畫」，文賢橋設計橋長約54公尺、寬15公尺，橋梁型式為單柱式斜張鋼梁景觀橋（含兩端引道橋梁提高及既有道路拓寬工程），於2020年底開工，已提前於2022年8月7日完工並開放通車，增加三爺溪通洪斷面及排水通洪能力，同時更具景觀特色成為地標。





另外，第2階段由台1線至台86線路段的文賢路拓寬工程，於2021年12月22日開工，預計2022年11月中旬完工。