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海巡無人機秋節出擊　查緝漁船違規放籠無所遁形

▲海巡署第11岸巡隊第3無人機區隊，成功查獲漁船違規施放籠具作業，全案將以違反漁業法函送主管機關裁處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲海巡署第11岸巡隊第3無人機區隊，成功查獲漁船違規施放籠具作業，全案將以違反漁業法函送主管機關裁處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海巡署第六巡防區指揮部於9月10日經雷達偵蒐，發現台南四草海域近岸約0.9浬處疑似有漁船違規放籠作業，立即派遣第11岸巡隊第3無人機區隊前往蒐證，成功查獲漁船違規施放籠具作業，全案將以違反漁業法函送主管機關裁處。

9月10日上午約8時許，第六巡防區指揮部雷達操作員發現1艘漁船，於台南四草海域近岸約0.9浬慢速徘徊，疑似有近岸違規放置籠具作業情形，立即派遣第11岸巡隊第3無人機區隊前往現場查看並蒐證，抵達海域後，第3無人機區隊隨即操控無人機巡航查察，發現1艘漁船有近岸違規施放籠具作業情形，經查該違規漁船違反「台南市海域經營或兼營籠具漁船作業應行遵守及注意事項：全年禁止5噸以上漁船於台南市距岸3浬內作業」相關規定，後續將依違反漁業法函送台南市漁港及近海管理所裁處。

南部分署第11岸巡隊表示：為落實海域執法、海洋生態保育及展現維護海洋資源決心，未來將持續運用無人機，發揮其機動及即時錄影蒐證功能，執行「海域執法」、「救生救難」及「查緝走私、偷渡」等任務，民眾如有需要或發現不法，可撥打「118」報案專線，海巡署將迅速提供各項服務及救助。

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