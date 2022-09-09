中國版「彈簧刀」無人機罕見曝光　飛鴻-901精準命中地面甲車

記者魏有德／綜合報導

中國航天科技集團有限公司無人裝備日專題論壇昨（8）日在北京隆重舉行。論壇上公開的無人機宣傳片中，呈現包括彩虹-4、彩虹-5察打一體無人機在內的多型攻擊無人機的打靶畫面。此外，有中國版「彈簧刀」之稱的飛鴻-901無人機/巡飛彈發射畫面和彩虹-10傾轉旋翼無人機的巡飛畫面也罕見曝光。

▲有中國版「彈簧刀」之稱的飛鴻-901無人機/巡飛彈。（圖／翻攝微博，下同）

《環球時報》報導，自2004年實現出口以來，中國航天科技集團的「彩虹」和「飛鴻」兩個系列無人機已出口多個國家，同時也在航空物探、森林消防、應急測繪以及應急等民用市場得到廣泛運用，在此過程中積累了大量的運用數據，也將不斷實現無人裝備性能迭代升級。

從當天公開的畫面可以發現，飛鴻-901的身影出現不過數秒，從發射到空中瞄準、鎖定，最後精準命中一輛地面靶車。

根據解放軍此前公佈的資訊，飛鴻（FH）無人機家族共有FH－901巡飛蜂群系統、FH－902單兵固定翼無人機系統、FH－91偵察無人機系統、FH－96長航時無人機系統、FH－92A察打一體無人機系統及FH－95中遠程多用途無人機系統等，逐漸完善「飛鴻」系列多層次、立體化、智慧化的察打能力。