快訊／中秋效應來了！今增46795例本土「時隔83天以來新高」

記者洪巧藍／台北報導

中秋連假後效應來了！中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增46795例本土個案，單日突破4萬例，成這波BA.5疫情以來單日最高，也是自6/23以來相隔83天再創新高記錄。今日另增256例境外移入，確診個案中新增17例死亡；新增通報56例中重症，無特殊重症、死亡個案。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

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本土病例各縣市分布來看，仍然以新北市9618例最高，接著依序是台中市6081例、台北市5619例、桃園市4519例、高雄市3928例、台南市3028例。

指揮中心指出，今日新增17例本土病例死亡個案，為9例男性、8例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、12例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月26日至9月10日，死亡日期介於9月1日至9月10日。

▲9/13新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心說明，今日新增256例境外移入個案中，為131例男性、125例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(13例)，英國(6例)，馬來西亞(5例)，印尼、土耳其及美國(各4例)，泰國及荷蘭(各3例)，柬埔寨、挪威、香港、新加坡及日本(各2例)，匈牙利、希臘、北韓、澳大利亞及義大利 (各1例)移入。另199例感染國家調查中。入境日期介於今年8月14日至9月12日。

指揮中心呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

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